Decathlon volvió a Argentina y la apuesta no pudo arrancar mejor: el día de la inauguración de la tienda en Vicente López se registraron colas en la puerta y, a pocos días de la reapertura, la compañía informó que esa sucursal lideró las ventas a nivel mundial. La marca francesa de artículos deportivos retomó su presencia en el país con fuerza y ya se habla de nuevas aperturas.

En el radar aparecen Córdoba, Rosario y Mar del Plata como próximos destinos posibles para sumar locales físicos. Sin embargo, una provincia clave para el trekking y la vida al aire libre como Mendoza todavía no tiene tienda propia. Eso no impide que los mendocinos accedan al catálogo: hoy pueden comprar a través del sitio web y recibir los productos en sus casas.

Los tiempos de entrega varían según la provincia, el código postal y las condiciones de distribución. La empresa fija los plazos en días hábiles y realiza envíos a casi todo el país, con la única excepción de Tierra del Fuego .

Según el sitio oficial de Decathlon, un pedido al Gran Mendoza tiene un plazo estándar de 7 días hábiles (es decir, de lunes a viernes). Para el resto de la provincia, el estimado se estira a 8 días hábiles. En la práctica, si alguien hace una compra este martes, lo más probable es que reciba el paquete recién hacia finales de la semana siguiente.

De todos modos, se trata de plazos orientativos. La propia empresa aclara que los tiempos pueden ajustarse según el código postal ingresado durante la compra. Las entregas se concretan únicamente en la puerta de acceso del domicilio: no se trasladan paquetes dentro de edificios o complejos y, en el caso de barrios privados o countries, los envíos se dejan en el área de seguridad o control de accesos.

MDZ hizo una compra de prueba de unas ojotas para este verano y el sistema mostró entre 11 y 13 días hábiles de demora para domicilios de Guaymallén, Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza, Maipú, Las Heras, Luján de Cuyo e incluso departamentos del Este. Es decir, en la práctica los plazos pueden ser algo más largos que el estimado general del sitio.

Al momento de cargar los datos, es clave colocar correctamente el código postal. Si el sistema no ofrece envío al ingresar el código real, conviene probar con otros códigos del mismo departamento hasta que aparezcan la opción de entrega y el costo final.

En cuanto al precio, todos los envíos a Mendoza figuran en $10.827. Sin embargo, las compras superiores a $180.000 tienen envío bonificado. Por eso puede ser una buena estrategia agrupar compras familiares o de amigos, o sumar varios productos en un solo carrito para amortizar el gasto de entrega.

evnio deca $10.827 es el costo de envío casi general a Mendoza, incida el sitio web de Decathlon.

Qué precios maneja Decathlon

Con la llegada del verano, las ojotas vuelven a ser un clásico. En Decathlon, los modelos más simples arrancan en torno a los $12.400 y llegan hasta unos $57.300, según el diseño, la marca y el tipo de suela.

Las sandalias —tanto urbanas como pensadas para actividades al aire libre— se mueven entre los $49.900 y los $135.900. En remeras de manga corta, la oferta comienza alrededor de los $10.900 y se extiende con opciones técnicas y urbanas por encima de ese valor.

En el caso de los pantalones cortos, tanto de hombre como de mujer, los precios parten desde unos $15.000. Para el calzado deportivo y de trekking, los modelos más accesibles rondan los $40.000 y, desde allí, los valores suben según el tipo de suela, la tecnología incorporada y el uso específico (running, montaña, entrenamiento, etc.).