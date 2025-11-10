Compras en Chile: así están los precios en malls y outlets antes del verano

Desde Mendoza se cruza a Chile desde hace años no solo por valles, montañas y playas, sino también por precios que alivian la billetera. Hubo un tiempo en que los chilenos miraban a la Argentina para comprar, pero esa etapa quedó atrás: hoy la ventaja es de Chile y el Pacífico vuelve a instalarse como plan de verano para renovar ropa y calzado a mejor valor.

Con invitación de Sernatur y Sernatur Coquimbo, MDZ caminó pasillos de Mall VIVO Coquimbo y de Patio Outlet para medir diferencias reales. La consigna fue simple y directa: mirar carteles, tocar telas y chequear tickets sin apuro. Todo se hizo antes de la temporada alta para evitar distorsiones.

A diferencia de otros años, los electrodomésticos y la tecnología se emparejaron (levemente) entre ambos países. Donde la brecha persiste es en la indumentaria y calzado, con ventaja clara del lado chileno. En no pocos casos, Argentina muestra precios que pueden duplicar a los de Chile.

Antes de entrar en el detalle de precios, una referencia para ordenar la lectura: 1 peso chileno (CLP) equivale, de manera estimativa, a 1,54 pesos argentinos (ARS) —y 1 ARS ≈ 0,65 CLP—. Todos los valores de esta nota están expresados en CLP; cuando figure el monto en ARS, será una conversión orientativa tomada con esa paridad.

10.000 CLP ≈ 15.400 ARS.

25.000 CLP ≈ 38.500 ARS.

50.000 CLP ≈ 77.000 ARS.

75.000 CLP ≈ 115.500 ARS.

100.000 CLP ≈ 154.000 ARS.

¿Qué precios se encuentran en Chile?

El primer tramo fue en Mall VIVO Coquimbo, con sensación de surtido amplio y talles disponibles. En H&M y marcas locales, los básicos están a la vista sin necesidad de cazar liquidaciones. Al pasar a marcas clásicas como Levi’s o Wrangler, aparecen promedios más altos, aunque con rebajas puntuales.

Para jeans, H&M y marcas locales parten desde $15.000 CLP, mientras Maui and Sons ofrece opciones desde $13.000 CLP.

Las etiquetas de Levi’s y Wrangler se ubican en torno a $50.000 CLP según modelo y color. Como referencia en Argentina, un Levi’s 501 ronda $198.000 ARS y en promoción $134.000 ARS, diferencia que habilita pagar hasta dos 501 en Chile por el valor de uno en la plaza local.

Precios de jeans:

H&M / marcas locales: desde $15.000 CLP.

Levi’s / Wrangler: $50.000 CLP aprox.

Maui and Sons: desde $13.000 CLP.

En remeras, el termómetro del bolsillo queda claro con las básicas 100% algodón de H&M a $6.990 CLP exhibidas por color y talle. También aparecen Atomic a $4.792 CLP como precio final visible en mesa. La piqué básica se consigue a $17.216 CLP, manteniendo calce y terminación por encima de alternativas más baratas.

shutterstock_543655147 H&M es una de las principales cadenas que enamora a los argentinos que visitan Chile. Shutterstock

El precio de las remeras:

H&M básica de algodón: $6.990 CLP.

Atomic 100% algodón (final): $4.792 CLP.

Piqué básica (final): $17.216 CLP.

En deportivas, las camisetas de Adidas se mueven entre $12.000 y $30.000 CLP según línea y estampa. Fila, por su parte, presenta opciones desde $9.000 CLP, con buena disponibilidad de talles. Estos valores no se ven hoy en el retail argentino tradicional y, aunque plataformas como Shein puedan igualar algunos precios, no sostienen la misma tela, el calce ni las terminaciones.

Para calzado, las zapatillas de running rondan $40.000 CLP, un número competitivo para armar equipo básico. El equivalente en Argentina se ubica cerca de $100.000 ARS (≈ $65.000 CLP al cambio de referencia), lo que amplía la ventaja del lado chileno. En esa comparación, la relación precio–prestación favorece completar el conjunto técnico sin estirar el presupuesto.

Respecto a las clásicas Gazelle, en Argentina figuran a $118.999–$169.999 ARS, mientras que en Chile equivalen a $104.867–$149.816 ARS (69.990–99.990 CLP).

En abrigo, el mall ordena temporada y rango de marcas con precios finales claros. Un rompeviento O’Neill se ubica en $29.990 CLP; U.S. Polo Assn. marca $49.990 CLP con ofertas finales entre $19.990 y $29.990 CLP; y la Levi’s Sherpa Trucker figura en $99.990 CLP. Para cerrar el espectro, Rip Curl completa la banda entre $59.990 y $129.990 CLP según línea, aunque para la lista se priorizan tres referencias.

Los precios de las camperas:

O’Neill rompeviento: $29.990 CLP.

U.S. Polo Assn.: $49.990 CLP (finales $19.990–$29.990 CLP).

Levi’s Sherpa Trucker: $99.990 CLP.

Outlets en Chile: qué precios manejan

La diferencia con los malls no siempre es enorme y, según la góndola, incluso pueden aparecer mejores modelos o talles en centros comerciales. El atractivo del outlet está en las promociones (2x, 3x2) y en los finales de temporada que bajan el ticket final por prenda. Conviene mirar el precio cerrado que queda con promo y no solo el valor de lista.

En Patio Outlet el foco pasa del lanzamiento a la oportunidad clara, con cartelería que guía sin vueltas. En Levi’s, la señalética 3x2 ordena la búsqueda de jean desde el ingreso y se traduce en tickets más bajos. “El outlet no vende ropa mala o rota; ‘discontinua’ significa que ya no es de temporada”, dijo una vendedora a MDZ.

Jeans en outlet

Levi’s 3x2: tres jeans por ~$80.000 CLP.

Levi’s (referencias): desde $40.000 CLP.

Americanino “Balloon Hombre”: $31.992 CLP.

En remeras, el precio por unidad se acerca al de los malls, pero la diferencia real la hacen los combos. Las mesas muestran finales de $14.990 CLP y promociones 2x que ajustan fuerte el promedio por prenda. Es el formato que permite resolver básicos de temporada sin disparar el gasto.

image Los outlets manejan diversas promociones.

Remeras en outlet:

Remera unidad: $14.990 CLP.

Remeras 2x: $24.990 CLP.

Remera unidad (otra mesa): $17.990 CLP.

En buzos, el outlet suma abrigo y logo sin romper el presupuesto. Un polerón DC figura en $29.990 CLP, al lado de pilas de remeras por color para completar conjunto. El rango de un polerón básico se mueve entre $15.990 y $24.990 CLP, y combinarlo con 2x remeras abarata el look.

image

Buzos en outlet:

DC con capucha: $29.990 CLP.

Básico habitual: $15.990–$24.990 CLP.

Combo con 2x remeras: $24.990–$29.990 CLP.

En calzado outdoor, The North Face ofrece finales de $69.990, $63.990 y $47.990 CLP según el modelo y la línea. Es un rango difícil de ver en Argentina, donde pares para ocasiones especiales no bajan de $150.000 ARS (≈ $97.000 CLP). La relación precio–prestación favorece completar equipo técnico sin estirar el presupuesto.

La calle del outlet también anticipa el pulso de la temporada alta. "Desde el 10 de diciembre empiezan a venir argentinos y se llevan de todo", dijo una vendedora a MDZ. Las búsquedas más nombradas se concentran en Nike, Levi’s y The North Face.

Para quien compra, los precios explican por qué el cruce sigue vigente. "Compré trece artículos por 95 dólares, entre pantalones, camisas y ropa interior", dijo una joven argentina a MDZ. Con promociones a mano, un jean, tres remeras y un par de zapatillas pueden quedar por menos de $150.000 CLP.

La conclusión práctica combina los dos mundos en un recorrido simple. Primero outlet para capturar 3x2, últimas tallas y finales de temporada con calidad que hoy no aparece en Argentina ni se replica de modo consistente en Shein. Después mall para completar colores, fits y lanzamientos, cerrando un guardarropa de verano con precios que, esta temporada, el lado chileno vuelve a marcar.