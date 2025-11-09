Cómo está la situación en el paso internacional Cristo Redentor

Desde la Coordinación General del paso informaron su habilitación para este domingo. Cómo estará el tiempo en alta montaña.

El Sistema Integrado Cristo Redentor, que incluye el paso internacional hacia Chile, se encuentra habilitado este domingo para todo tipo de vehículos, a raíz de los pronósticos climáticos que aseguran una transitabilidad segura por el corredor.

La medida fue tomada y comunicada por la coordinación general del paso, a cargo de Justo José Bascolo. Es el tercer día de apertura luego de un cierre preventivo por las condiciones climáticas en alta montaña. El viernes pasado, por ejemplo, tras la habilitación, ingresaron al país unas 3.416 personas y salieron hacia Chile otras 2.863. Unos 41 ómnibus ingresaron al país vecino y otros 20 a Argentina.

Cómo estará el tiempo en alta montaña Desde la Dirección de Contingencias Climáticas emitieron un reporte del estado del tiempo para este domingo, que estará parcialmente nublado y con ascenso de la temperatura. Igualmente, aguardan por más nevadas en cordillera. También el lunes.

Defensa Civil, por su parte, agrega que la circulación de viento será leve, desde el norte, afectando principalmente zona norte, este y zona sur de Mendoza.

Desde la Oficina de Vigilancia Meteorológica aseguraron que en alta montaña estará de parcialmente nublado a nublado, con nevadas débiles intermitentes durante la tarde y noche. Aguardan una mínima de -12°C y una máxima de 10°C.