El Gobierno confirmó que entregaron el cuerpo del rehén argentino Lior Rudaeff asesinado por Hamás

Por medio de un comunicado de la Oficina del Presidente Javier Milei, el Gobierno ratificó la restitución de los restos del rehén argentino Lior Rudaeff a dos años de su asesinato en manos de Hamás. Esto había sido confirmado por Israel el día anterior.

Este argentino había sido asesinado hacía más de dos años, en el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 en Israel. "En un acto que demuestra la profunda maldad con la que actuó el grupo terrorista, su cuerpo fue secuestrado y llevado a la Franja de Gaza, quedando cautivo por la organización terrorista Yihad Islámica, permaneciendo allí hasta su entrega este sábado como parte del acuerdo de paz que forjó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump", señaló el Gobierno.

Quién era Lior Rudaeff Lior Rudaeff tenía 61 años. Pese a que nació en Argentina, vivía en el kibutz Nir Yitzhak con su esposa Yaffa y sus cuatro hijos: Noam, Nadav, Bar y Ben. "Allí forjó una vida dedicada a la comunidad: más de cuatro décadas como voluntario, manejando ambulancias y prestando servicio en el equipo de respuesta a emergencias del kibutz", recordó la Oficina del Presidente.