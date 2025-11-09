Decir NO también educa: del bloqueo de Roblox al sentido de los límites

Tras el bloqueo de Roblox en Ciudad de Buenos Aires, vuelve el debate: poner límites no es castigo; es cuidado. Decir NO protege, da seguridad y forma criterio.

Hace unos días el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires anunció que en las escuelas sería bloqueado el acceso a Roblox para proteger a los estudiantes y preservar sus instituciones educativas como un entorno seguro para los más chicos durante la jornada escolar.

Diversas opiniones aparecieron reaccionando a la medida, algunas apoyando otras criticando. Más allá de la cuestión en concreto, es interesante ver como nos resuena a padres y docentes el concepto de “Prohibido” en la crianza.

dispositivos-electronicos La educación ha evolucionado Como sociedad hemos crecido en la escucha y el respeto a los más chicos, sin embargo, a veces se nos olvida que los adultos seguimos siendo los responsables de su bienestar integral, ya que ellos no cuentan con los recursos físicos, psíquicos, emocionales y cognitivos para cuidarse solos. El modelo de crianza autoritario tradicional donde todo se hacía “porque lo digo yo que soy tu padre-madre-maestro”, y los castigos físicos y verbales estaban normalizados, parece haber sido olvidado, no obstante el miedo de volver a caer nos hace de vez en cuando confundir los conceptos.

Los límites son erróneamente asociados como represión o castigo, cuando en realidad son amor y cuidado. Es cierto que no podemos prohibir todo, y sin duda debemos apuntar a forjar en los chicos un criterio para la toma de decisiones, y una motivación interior para cumplir las normas. Pero en el camino de su crecimiento, somos los adultos quienes iluminamos como faros sus pasos, generando entornos seguros, delimitando su accionar.

“Pobrecito, como no lo voy a dejar”, “Eso no me gusta pero como todos lo hacen…”, “Cómo le voy a decir que no”. Frases como estas son moneda corriente en el día a día en la educación. Somos conscientes que la prohibición y el no en algunos casos son necesarios, pero nos cuesta ponerlos en práctica. Volver a conectarnos con el sentido profundo del límite que cuida nos puede ayudar.