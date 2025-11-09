Detienen al cuñado del fotógrafo chileno acusado de matar a sus hijos tras un hallazgo clave

El caso del fotógrafo chileno acusado de matar a sus hijos y luego suicidarse dio un vuelco. La justicia ordenó detener a su cuñado, Jorge Ugalde, como presunto autor del triple homicidio ocurrido en La Reina, Santiago. Una máscara con rastros genéticos del fotógrafo cambió el rumbo de la investigación.

El giro en el caso de Eduardo Cruz-Coke Japke , reconocido fotógrafo y colaborador de la Fundación Teletón, sorprendió a todos en Chile . Hasta hace pocos días, se creía que el profesional había asesinado a sus dos hijos gemelos, de 17 años, ambos con discapacidad, antes de quitarse la vida. Sin embargo, una nueva pista reconfigura por completo la hipótesis inicial.

El Ministerio Público chileno confirmó la detención de Jorge Ugalde , cuñado del fotógrafo y principal sospechoso del crimen. La medida fue dispuesta por los fiscales Francisco Lanas Madrid y Carolina Remy , luego de descubrirse una máscara de gorila con restos genéticos de Cruz-Coke , que habría sido utilizada para simular la escena del suicidio.

Según la investigación, Ugalde fue quien llamó a la Policía para reportar la muerte de su cuñado y de los dos adolescentes en una propiedad familiar ubicada en La Reina , una zona residencial al este de Santiago. Ahora, los fiscales sostienen que el hombre, de 59 años, habría intentado encubrir su participación manipulando la escena.

La Fiscalía de Oriente señaló que el triple homicidio se enmarca en un contexto de violencia intrafamiliar y que existen antecedentes de conflictos previos entre las partes. Además, se indaga un posible móvil económico , vinculado a herencias y propiedades compartidas por la familia.

Sospechas previas y una intoxicación misteriosa

Otro elemento clave en la causa es un episodio de intoxicación ocurrido en noviembre de 2024, cuando Cruz-Coke y sus hijos fueron hospitalizados tras consumir un helado en mal estado. Los fiscales sospechan que ese hecho pudo haber sido un intento previo de homicidio por parte de Ugalde, lo que refuerza la teoría de una planificación.

Los investigadores analizan registros médicos y comunicaciones familiares para determinar si el acusado actuó solo o si contó con ayuda. También buscan esclarecer cómo obtuvo la máscara utilizada durante el ataque, un elemento considerado central para vincularlo al crimen.

La tragedia familiar que conmocionó a Chile

El hallazgo de los cuerpos ocurrió el sábado 18 de octubre, alrededor de las 19 horas. Cruz-Coke fue encontrado en una habitación contigua con una herida de arma de fuego y el arma junto a su cuerpo, mientras que los dos jóvenes estaban en el dormitorio principal con signos de asfixia.

La madre de los adolescentes, que se encontraba en Bariloche al momento de los hechos, regresó de inmediato a Santiago tras conocer la noticia. La investigación sigue en curso, mientras la comunidad artística y la sociedad chilena permanecen consternadas por el giro del caso.