Doble filicidio en Chile: un fotógrafo mató a sus dos hijos y se suicidó

Un familiar de las víctimas fue quien encontró los cuerpos de las víctimas. Se aguardan los resultados de las autopsias.

El trágico hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle La Cañada.

Un nuevo doble crimen conmocionó a Chile. Eduardo Cruz Coke Japke (62), un reconocido camarógrafo y director de fotografía, fue hallado muerto junto a sus dos hijos de 17 años. La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a un doble filicidio seguido de suicidio.

El trágico hecho ocurrió el sábado pasado, en un domicilio ubicado sobre la calle La Cañada. Fue un familiar de las víctimas quien halló los cuerpos. Inmediatamente, dio aviso a las autoridades.

El caso se encuentra a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) y del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones (PDI). Según indicó el subcomisario Connie González, de la BH Metropolitana, se descartó la participación de terceros.

En estos momentos, se aguardan los resultados de las autopsias a los cuerpos de las víctimas para esclarecer las causas de muerte.