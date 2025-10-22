Doble filicidio en Chile: un fotógrafo mató a sus dos hijos y se suicidó
Un familiar de las víctimas fue quien encontró los cuerpos de las víctimas. Se aguardan los resultados de las autopsias.
Un nuevo doble crimen conmocionó a Chile. Eduardo Cruz Coke Japke (62), un reconocido camarógrafo y director de fotografía, fue hallado muerto junto a sus dos hijos de 17 años. La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a un doble filicidio seguido de suicidio.
El trágico hecho ocurrió el sábado pasado, en un domicilio ubicado sobre la calle La Cañada. Fue un familiar de las víctimas quien halló los cuerpos. Inmediatamente, dio aviso a las autoridades.
El caso se encuentra a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) y del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones (PDI). Según indicó el subcomisario Connie González, de la BH Metropolitana, se descartó la participación de terceros.
En estos momentos, se aguardan los resultados de las autopsias a los cuerpos de las víctimas para esclarecer las causas de muerte.
Quién era el fotógrafo
Cruz Coke colaboró durante varios años con la Fundación Teletón. Tras la muerte del fotógrafo, la fundación emitió un comunicado. “Eduardo colaboró con Fundación Teletón durante varios años como camarógrafo y director de fotografía. Fue un gran profesional que, con su talento, dedicación y generosidad, contribuyó a dar vida a muchas de las historias que compartimos en el programa Teletón. Su vínculo con nosotros y con este trabajo se mantuvo hasta hoy”, dice el comunicado.