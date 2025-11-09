Un impactante robo con disparos causó conmoción en el centro comercial Arauco de Chile

El hecho se produjo este sábado por la tarde y causó momentos de tensión entre los clientes. El video del momento del robo.

El robo se produjo en la tienda Ripley de ese mall en Santiago.

Un impactante robo generó momentos de zozobra entre los clientes de un centro comercial de Chile, donde un grupo de delincuentes ingresó y efectuó disparos para llevarse un motín. El hecho se produjo este sábado por la tarde en el Mall Arauco Maipú de Santiago, en el área metropolitana.

Según información del medio chileno BioBio, fueron cuatro los individuos que ingresaron con el rostro cubierto al local Ripley de ese centro comercial. Luego de sustraer productos, realizaron tres disparos al aire en el sector de perfumería y ópticas. Tras el robo, Ripley cerró sus puertas.

Una serie de videos que fueron grabados por los propios clientes en el momento del robo muestran a los delincuentes segundos después de efectuarlo, disparando, mientras se escuchan los gritos de las personas que se encontraban en el lugar. Rápidamente se difundieron y viralizaron.

Gustavo Tapia, comisario de la 25ª comisaría de Maipú, confirmó que no hay lesionados y entregó más detalles. "Carabineros se constituyó en el lugar en donde se entrevistan con el encargado de seguridad, quien señaló que un grupo de aproximadamente cuatro sujetos premunidos con armas, al parecer de fuego, y también con sus rostros cubiertos intimidan a las personas que se encontraban en el interior", contó.

Los delincuentes robaron la tienda Ripley de Santiago. Además, agregó que los delincuentes increparon a los trabajadores de la tienda "quebrando o fracturando las vitrinas del sector de perfumería y óptica, sustrayendo diferentes especies para luego efectuar disparos y huir del lugar en un vehículo de color blanco en dirección desconocida".