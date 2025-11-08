Un periodista mendocino fue robado en plena transmisión en vivo frente a la Legislatura

Franco Chacón se encontraba en pleno vivo en la puerta de la Legislatura mendocina. Las imágenes que salieron al aire mostraron al ladrón en el preciso momento del robo.

El comunicador le contó a sus seguidores cómo fue el hecho delictivo que sufrió mientras trabajaba.

Un hecho insólito sucedió en horas del mediodía en el ingreso de la Legislatura de Mendoza, cuando el periodista Franco Chacón transmitía en vivo para IP Noticias, un canal de Buenos Aires.

Las imágenes que estaban saliendo al aire mostraban a Franco de espaldas al ingreso de la Legislatura mientras le hablaba a la cámara para relatar el tema que debatían con sus colegas en el estudio de Buenos Aires, de fondo se logra ver la mochila negra del periodista sobre las escalinatas de acceso al recinto. Un hombre vestido de blanco que pasó por el lugar se acercó al objeto y se lo llevó impunemente, sin darse cuenta que estaba siendo registrado en pleno vivo.

El momento del robo al periodista en pleno vivo Insólito robo al periodista mendocino Franco Chacón en la puerta de la Legislatura Insólito robo al periodista mendocino Franco Chacón en la puerta de la Legislatura. Franco hizo un video para las redes sociales de su canal, Noticias al Instante (NAI), y le contó a sus seguidores lo ocurrido: "Estaba en vivo y no se en que momento me han robado la mochila. Tengo mis pertenencias, cosas del laburo y demás".

Diseño sin título - 2025-11-08T165320.673 El momento exacto en el que el hombre vestido de blanco se robaba la mochila de Franco Chacón. Foto: captura de video IP Noticias El periodista le reveló a MDZ que estaba ejerciendo su trabajo como corresponsal para la señal mencionada, mientras abordaban el tema de la nueva multa que les van a colocar a los padres de los jóvenes que practiquen el bullyng. "Estaba haciendo la nota me pongo en la puerta de la Legislatura para hacerlo desde ahí, dejé la mochila un ratito sin darme cuenta porque estaba concentrado en el vivo, pasa este tipo y se lleva la mochila". El comunicador contó que agradeció el accionar policial que lo asistió tras el angustioso robo.