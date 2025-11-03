Gisela Campos celebró el bautismo de su hija con una emotiva ceremonia: las mejores postales del festejo

La reconocida periodista mendocina mostró en sus redes un día cargado de emoción a la par de su bebé, Guillermina: los detalles.

El 2025 podría catalogarse como el año más importante en la vida de Gisela Campos. La llegada de su hija Guillermina, nacida el 28 de enero, marcó un giro radical en su vida, y la conductora ha compartido cada paso de este nuevo camino con sus seguidores.

Tras la emoción de su primer Día de la Madre hace apenas unas semanas, noviembre llegó otro de esos momentos únicos e irrepetibles: el bautismo de la pequeña.Tras las redes sociales, las mejores postales del evento dijeron presente y los internautas se deleitaron en ellas.

Las fotos y videos del momento image Guillermina, hija de Gisela Campos. Créditos: Instagram / gisecam La celebración, que tuvo lugar en el reconocido Espacio Olivos, fue un reflejo del estilo y la calidez de la periodista mendocina. El evento fue una reunión íntima y emotiva, compartida con su círculo más cercano de familiares, amigos y colegas de los medios que quisieron acompañarla en esta fecha especial.

La gran protagonista del día fue, por supuesto, Guillermina. Vestida de un blanco impoluto y luciendo una delicada vincha que rodeaba su cabeza. Gisela Campos, quien ha mostrado en detalle el crecimiento de su hija, se encargó de compartir postales del festejo.

image Guillermina, hija de Gisela Campos. Créditos: Instagram / gisecam Haciendo composé perfecto con su hija, la conductora de "Gise y Vos" lució un elegante traje sastre blanco que realzaba su figura. Entre los invitados destacados que compartieron el momento con la familia, se pudo ver al concejal Adrián Herrera Longo y a los periodistas Matías Pascualetti y Sofía Fernández, entre otros profesionales cercanos a la comunicadora.