Germán Paoloski podría pasarse a La Nación +, pero hay dos destacadas figuras más que podrían llegar al canal

Marina Calabró adelantó en Lape Club Social Informativo los movimientos que podrían sacudir el próximo año en La Nación +. Según la periodista, hay tres nombres que suenan fuerte para sumarse al canal de noticias, entre ellos el de Germán Paoloski.

"Germán Paoloski ha sido tentado por una señal de noticias, más precisamente La Nación +, para dejar Telefe en el 2026", contó la politóloga. La periodista detalló el acercamiento que existió: "Luis Majul levantó el teléfono. 'Hola Germancito querido, te queremos en LN+'. Es decisor del canal Luis Majul. Ya el año pasado, en noviembre/diciembre de 2024, había sido tentado para irse a LN+. En ese momento, prefirió quedarse en Telefe, su zona de comfort. Estuvo a punto, pero no dio el paso".

Germán Paoloski en El Noticiero de la Gente.jpg Germán Paoloski es uno de los elegidos por el canal. La panelista del ciclo de canal América explicó además que, con los recientes cambios en la propiedad de Telefe, la decisión de Paoloski podría depender de las ofertas del canal. "Telefe cambió de dueños y siempre hay reacomodamientos de fichas. A mí me dijeron que lo escuchó a Luis Majul, pero que también quiere esperar la propuesta que le hace Telefe para el año que viene", tras confirmarse que Gustavo Scaglione adquirió a Paramount la totalidad del paquete accionario del canal.

En vivo, Leo Paradizo se comunicó con el propio Paoloski para corroborar la información, y el conductor respondió: "Afirmativo, ya me habían llamado el año pasado, este año veremos, no hay una decisión tomada”.

Antonio Laje Antonio Laje y Pablo Rossi también están en la mira de la señal. captura de video/ A24. Pero la primicia no termina allí: la periodista adelantó que, además de Paoloski, otros nombres podrían regresar a La Nación +. Se trata de Antonio Laje y Pablo Rossi, quienes estuvieron en la señal de noticias antes de pasar a A24 durante 2025. Según la periodista, la posibilidad de un regreso está sobre la mesa.