Antonio Laje reveló que él creó el término "corralito" en la crisis del 2001

En su visita a "Otro día perdido", el periodista recordó cómo surgió el término y la repercusión que ha tenido hasta el día de hoy.

Antonio Laje fue invitado este lunes a Otro día perdido, y durante la conversación, recordó el origen de la palabra corralito. El periodista rememoró que en aquel momento (2001) estaba al frente de un programa central de noticias en horario nocturno.

"Un momento complicado. En un programa que era el programa de la noche. Yo estuve en el momento justo, en el programa central", contó el comunicador.

Antonio Laje en Otro día perdido 2 El periodista recordó cómo surgió el término corralito. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Durante el intercambio, Pergolini mencionó un detalle que llamó la atención: "Bueno, muchos dicen que vos inventaste el término corralito". Laje no dudó en confirmar la versión: "Sí, eso es cierto".

El periodista explicó el origen del término que quedó grabado en la memoria colectiva del país. "Porque se venía el corralito y había que tratar de contarle a la gente 'andá a sacar guita al banco', sin hacer de eso una corrida bancaria. Hablando con Daniel al aire dije: 'Pensá en una granja. ¿Qué hacés para que no se escapen las ovejas? Hacés un corralito'. Y ahí quedó la palabra, explicó el comunicador.

Esto fue lo que contó Antonio Laje en Otro día perdido Antonio Laje Recordó Cómo Surgió El Término Corralito Pergolini destacó que el término trascendió fronteras: "Es loco porque en España, si llega a pasar algo así, también le dicen corralito". Laje coincidió, pero remarcó el contexto: "Sí, pero en un momento espantoso".