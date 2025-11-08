Asaltaron un café en el centro y el dueño lo contó con ironía

El delincuente rompió una ventana para robar antigüedades que el dueño tiene para decorar y ambientar la temática. El posteo irónico.

Robaron el Cafe Mundial y el dueño mostró el video en las redes.

Café Mundial, un comercio ubicado en el Pasaje San Martín de Ciudad de Mendoza, fue asaltado este sábado por la mañana. El delincuente rompió una vitrina de la estructura ubicada justo debajo de la cúpula y se llevó una serie de objetos y antigüedades.

El hecho se registró a las 8.47 y el delincuente fue captado por las cámaras de seguridad del centro comercial. Fue el propio propietario del local el responsable de difundir el video en las redes sociales, adjuntando un mensaje irónico que no pasó desapercibido. Junto a la composición de Lalo Schifrin para la película Misión Imposible.

"Hoy, a las 8:47 de la mañana, un individuo -claramente confundido- decidió abrir una de las pequeñas vitrinas de Café Mundial, en el Pasaje San Martín. Usó lo que parece ser un destornillador, esperó a que nadie lo mirara (eso nos hace dudar de sus sanas intenciones) y se llevó un par de nuestras chucherías antiguas, seleccionadas y restauradas con esmero", señaló.

"Queremos pensar que creyó que las vitrinas eran de libre acceso. Que quizá imaginó que esto era una especie de museo participativo. Pero no: la historia se mira, no se arranca", agregó en el posteo.

En el mensaje confirmó que ya fue radicada la denuncia en la policía, que tiene en sus manos ese video y otras fotos del delincuente en el momento del robo. Además, lanzó otro irónico pedido en caso de que alguna persona lo reconozca: "Agradecemos que hablen con él, lo inviten a volver a la buena senda y nos traiga de vuelta las chucherías. Lo esperamos con un abrazo y un café caliente".