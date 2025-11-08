Robo o pérdida del celular: activá estas funciones y salvá tu información

Una experta en ciberseguridad revela los pasos clave para localizar tu iPhone o celular Android. incluso cuando está apagado.

Perder el celular o ser víctima de un robo es una de las situaciones más angustiantes de la vida moderna. Hoy los teléfonos no solo almacenan nuestras fotos o contactos, sino también contraseñas, datos personales y hasta información bancaria. Por eso, protegerlos y saber cómo actuar ante un hurto o extravío resulta esencial. Tanto iPhone como Android ofrecen mecanismos cada vez más sofisticados para localizar, bloquear y recuperar un dispositivo, incluso si está apagado.

Android VS iPhone - Portada La criminóloga y experta en ciberseguridad María Aperador explicó que muchos usuarios desconocen las herramientas de seguridad básicas. MDTECH Ajustes que pueden salvar tu teléfono La criminóloga y experta en ciberseguridad María Aperador explicó que muchos usuarios desconocen las herramientas de seguridad que ya vienen integradas en sus móviles. En el caso de los iPhone, recomienda activar las alertas de localización permanentes, bloquear la posibilidad de usar el modo avión sin desbloquear el dispositivo y deshabilitar los pagos desde un equipo bloqueado. Estas simples configuraciones pueden hacer la diferencia entre recuperar el celular o perderlo para siempre.

Además, tanto en Android como en iOS, los sistemas de seguridad exigen desbloquear el dispositivo antes de realizar acciones críticas, como cambiar contraseñas o restablecer configuraciones. Por eso, tener un PIN o patrón de desbloqueo fuerte sigue siendo la primera línea de defensa frente a cualquier intento de manipulación no autorizada.

Conocer tu celular es la mejor protección Más allá de las opciones técnicas, Aperador insiste en la importancia de conocer bien el teléfono y sus parámetros de seguridad. Muchos usuarios ignoran funciones que podrían protegerlos, como la localización remota, el borrado de datos a distancia o las alertas automáticas de movimiento. Además, sugiere adoptar medidas físicas: usar fundas antirrobo o con agarre seguro, y mantener el celular siempre bajo control en zonas turísticas o muy concurridas.

En caso de robo, los pasos inmediatos son claros: bloquear la tarjeta SIM, cambiar contraseñas y denunciar el hecho ante las autoridades. Con la información correcta y las funciones adecuadas activadas, hoy es posible rastrear y proteger un equipo incluso cuando se encuentra apagado, gracias a las mejoras en la conexión de localización en segundo plano y a los sistemas de seguridad que siguen activos aunque el dispositivo no lo esté.