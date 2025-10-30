Xiaomi confirma el fin de las actualizaciones para nueve celulares, Redmi y POCO

Los teléfonos de Xiaomi, Redmi y POCO que completan su etapa de soporte con Android 14.

Xiaomi vuelve a ser noticia, aunque no por buenas razones. La marca china acaba de anunciar que nueve de sus celulares Redmi o POCO dejarán de recibir actualizaciones, tanto del sistema operativo como de seguridad. Esto significa que estos modelos, sin importar su gama, entran oficialmente en la lista EOS (“Fin de soporte”).

Fin de ciclo para varios Redmi y POCO Entre los primeros en despedirse están los Redmi A1, Redmi A1+ y POCO C50. Todos llegaron con MIUI 13 y Android 12, y desde hace meses se venía anticipando que su soporte estaba cerca del final. En esta gama de entrada, Xiaomi suele ofrecer actualizaciones por poco más de un año, por lo que era previsible que estos modelos quedaran fuera.

image El Redmi A1 se queda sin soporte. Mobygiaan En la franja alta, los Xiaomi 11T y 11T Pro completan su recorrido con HyperOS basado en Android 14. Durante su vida útil, ambos equipos recibieron actualizaciones mensuales con buena frecuencia, por lo que cierran su ciclo en condiciones aceptables. A ellos se suman los Mi 11 Lite 5G NE y Mi 11 LE, que lograron dar el salto a HyperOS 2 antes de quedar sin soporte.

Los POCO M5 y Redmi 11 Prime 4G también se despiden. Estos modelos de gama media ya llevaban meses sin recibir novedades y estaban anclados en Android 14. Con este anuncio, Xiaomi confirma que no habrá más actualizaciones ni parches de seguridad, aunque los teléfonos seguirán funcionando con normalidad.

Qué implica estar en la lista EOS HyperOS Códigos secretos que puedes usar en tu teléfono HyperOS. La lista EOS de Xiaomi marca el final del soporte oficial para los dispositivos incluidos. Esto significa que no volverán a recibir nuevas versiones de Android, ni correcciones de errores o mejoras de seguridad. Si bien algunos usuarios optan por instalar software de terceros, el proceso de desbloqueo del bootloader se ha vuelto más restrictivo, reduciendo las alternativas.