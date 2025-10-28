¿Cuáles son los mejores teléfonos de Xiaomi este 2025?

El 2025 marca un año clave para Xiaomi , que afianza su liderazgo en el mercado global de teléfonos inteligentes. Con avances en inteligencia artificial, cámaras de nivel profesional y baterías de larga duración, la compañía demuestra que sigue siendo sinónimo de innovación accesible.

Desde el Xiaomi 15 Ultra, su buque insignia enfocado en fotografía y rendimiento, pasando por el Mix Fold 3, su plegable ultradelgado, hasta el Redmi Note 13 Pro+ 5G, la compra inteligente del año, Xiaomi ofrece una opción ideal para cada bolsillo y necesidad.

Pero ¿cuál de estos tres modelos se adapta mejor a vos?

El Xiaomi 15 Ultra es el teléfono insignia de la marca y uno de los más completos del mercado. Está pensado para usuarios exigentes que buscan lo mejor en fotografía, multitarea y autonomía.

Su pantalla AMOLED LTPO de 6,73 pulgadas con resolución 2K y tasa de refresco de 120 Hz ofrece una experiencia visual impecable. En el interior, el Snapdragon 8 Gen 3 garantiza un rendimiento de primer nivel.

El sistema de cámaras Leica es el gran protagonista: cuatro lentes con sensor principal Sony LYT-900 de 50 MP, teleobjetivo, ultra gran angular y periscopio. Los resultados son profesionales incluso en condiciones de baja luz.

Con una batería de 5300 mAh, carga rápida de 90W e inalámbrica de 50W, y cuerpo de titanio con certificación IP68, el Xiaomi 15 Ultra es el modelo más completo y potente del año.

El Xiaomi 15 Ultra demuestra que Xiaomi puede competir de igual a igual con los mejores teléfonos del mundo.

Xiaomi Mix Fold 3: innovación en formato ultradelgado

El Mix Fold 3 lleva la experiencia plegable a otro nivel. Su diseño tipo libro, de solo 5,26 mm de grosor cuando está desplegado, combina elegancia y funcionalidad.

image Xiaomi Mix Fold 3. Xiaomi

Cuenta con una pantalla interna AMOLED LTPO de 8,03 pulgadas con resolución 2K+ y 120 Hz, además de una externa de 6,56 pulgadas Full HD+. Ambas ofrecen brillo, fluidez y colores vibrantes.

En su interior, el Snapdragon 8 Gen 2 mantiene un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia. Su cámara cuádruple Leica de 50 MP y la posibilidad de usarlo como mini tableta lo convierten en una herramienta ideal para trabajo, creatividad y entretenimiento.

El Mix Fold 3 es la muestra más clara de que la innovación puede ser práctica, ligera y elegante.

Redmi Note 13 Pro+ 5G: el campeón de la gama media

El Redmi Note 13 Pro+ 5G es la gran sorpresa del año. Su excelente relación calidad-precio lo posiciona como el mejor teléfono de gama media de 2025.

Su pantalla AMOLED curva de 6,67 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco de 120 Hz ofrece un nivel de detalle sorprendente. El procesador MediaTek Dimensity 7200 Ultra brinda un rendimiento fluido y estable, ideal para redes sociales, juegos y trabajo diario.

image Redmi Note 13 Pro+ 5G. Redmi

El sensor principal de 200 MP con estabilización óptica (OIS) es uno de los mejores en su rango. La batería de 5000 mAh con carga rápida de 120W completa un paquete difícil de superar.

Diseñado en cuero vegano y con resistencia IP68, el Redmi Note 13 Pro+ 5G es la opción más equilibrada para quienes buscan estilo, rendimiento y precio competitivo.

Xiaomi cierra el 2025 con una propuesta integral: potencia en la gama alta, innovación en el segmento plegable y equilibrio en la gama media.

El 15 Ultra, el Mix Fold 3 y el Redmi Note 13 Pro+ 5G confirman el ADN de la marca: tecnología avanzada al alcance de todos.