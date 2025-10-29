Redmi K90 Pro Max: el nuevo teléfono de Xiaomi que apuesta a la potencia total

Xiaomi presentó el Redmi K90 Pro Max , su nuevo buque insignia dentro de la familia Redmi . El dispositivo busca competir directamente con los modelos más potentes del mercado, combinando un diseño refinado, hardware de última generación y una autonomía que promete superar las expectativas de los usuarios más exigentes.

Con una pantalla OLED de 6,9 pulgadas y resolución 2K (2608 × 1200 píxeles), el K90 Pro Max ofrece una experiencia visual inmersiva, ideal tanto para ver contenidos como para trabajar. La tasa de refresco de 120 Hz garantiza fluidez en desplazamientos y videojuegos, mientras que su brillo y contraste mejoran la visibilidad en exteriores e interiores. Xiaomi apuesta además por acabados premium y opciones de textura especial, reforzando la estética de gama alta.

En el corazón del Redmi K90 Pro Max late el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado por hasta 16 GB de RAM LPDDR5x y 1 TB de almacenamiento UFS 4.1, lo que asegura velocidad y eficiencia. El equipo incorpora un sistema avanzado de refrigeración que evita el sobrecalentamiento durante el uso intensivo, ya sea en sesiones de gaming o multitarea.

El teléfono corre con HyperOS, la capa de personalización de Xiaomi basada en Android, que añade herramientas exclusivas de optimización y conectividad con el ecosistema de la marca.

El apartado fotográfico marca otro salto importante. El K90 Pro Max integra un sistema de tres cámaras traseras de 50 MP, incluyendo una lente periscópica con zoom óptico 5× y estabilización óptica (OIS). El zoom híbrido “sin pérdida” de hasta 10× permite capturas nítidas a distancia, mientras que la cámara frontal de 32 MP garantiza selfies con buena definición.

El sonido también recibe un tratamiento especial: Xiaomi incorpora un sistema 2.1 firmado por Bose, con woofer independiente. Esta colaboración mejora la profundidad del audio y ofrece una experiencia envolvente, tanto para escuchar música como para ver series o películas.

image Con triple cámara de 50 MP y procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, el K90 Pro Max se posiciona entre los teléfonos más potentes del año. Xiaomi

“El objetivo del K90 Pro Max es ofrecer una experiencia completa en todos los sentidos: potencia, cámara, sonido y autonomía”, señalaron fuentes de la compañía durante su presentación. “El objetivo del K90 Pro Max es ofrecer una experiencia completa en todos los sentidos: potencia, cámara, sonido y autonomía”, señalaron fuentes de la compañía durante su presentación.

Autonomía, carga y conectividad

En cuanto a energía, el este teléfono de Redmi equipa una batería de 7.560 mAh, una cifra superior a la media del segmento. Soporta carga rápida de 100 W por cable, 50 W inalámbrica y 22,5 W de carga inversa, lo que permite incluso usar el smartphone para alimentar otros dispositivos. A nivel de conectividad, no faltan las tecnologías 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 y NFC, junto con todas las funciones propias de un terminal de gama alta.

Precio y disponibilidad

El modelo base del Redmi K90 Pro Max (12 GB + 256 GB) tiene un precio estimado de US$ 699 en China (por encima del millón de pesos argentinos), mientras que las versiones más potentes alcanzan los US$ 899 ($1,324,000 pesos argentinos) según configuración. Aunque todavía no hay confirmación oficial sobre su llegada a Latinoamérica, se espera que pueda adquirirse mediante importación o distribuidores oficiales en las próximas semanas.