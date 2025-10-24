Códigos secretos de HyperOS para tu teléfono Xiaomi, Redmi o POCO

HyperOS es la capa de personalización basada en Android que potencia los teléfonos de Xiaomi , Redmi y POCO . Dentro de su sistema, existen códigos secretos que permiten acceder a información técnica, configurar opciones avanzadas o comprobar el estado de distintos componentes del dispositivo.

HyperOS es conocido por su nivel de personalización, pero pocos usuarios saben que incluye una serie de códigos ocultos que pueden escribirse directamente en el marcador del teléfono para acceder a menús internos o información avanzada. A continuación, te contamos cuáles son los más útiles.

Códigos secretos que puedes usar en tu teléfono HyperOS.

Para identificar tu teléfono ante el fabricante o tu operador, basta con marcar *#06#. Este código muestra el número IMEI, el cual permite registrar o bloquear el dispositivo en caso de pérdida o robo.

Conoce el número IMEI de tu dispositivo

Si necesitás ajustar parámetros de conectividad, podés hacerlo ingresando ##54638##*. Desde allí, podrás activar o desactivar manualmente funciones relacionadas con la conectividad 5G.

El mismo código, ##54638##*, habilita un menú avanzado de configuración. Este apartado interno permite comprobar sensores, rendimiento y otras funciones de diagnóstico de tu teléfono Xiaomi .

Accede al menú de pruebas de sistema

Acceso rápido a la configuración de datos móviles.

Activa la función VoNR (Voice over New Radio)

Esta opción permite realizar llamadas de voz sobre redes 5G, mejorando la calidad y estabilidad del audio. Para habilitarla, marcá el código ##8667##.

Consulta la información de tu red

Si necesitás conocer detalles técnicos sobre tu red móvil o Wi-Fi, ingresá ##4636##. Este menú incluye datos de conexión, intensidad de señal y estadísticas de uso.

Accede a la información completa de la batería

Con el código ##6485##, podrás ver información detallada sobre la batería de tu smartphone, como los ciclos de carga, la temperatura y la capacidad actual.

image Códigos ocultos de HyperOS. Xiaomi

Saber cómo acceder a estos códigos secretos de HyperOS te permitirá aprovechar al máximo las funciones internas de tu dispositivo. Además, facilita la detección temprana de fallos de hardware y una mejor gestión de la batería o las redes.

Aunque están disponibles para la mayoría de los modelos de Xiaomi, Redmi y POCO, algunas funciones pueden variar según la versión de HyperOS o la región del dispositivo.