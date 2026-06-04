El próximo Xiaomi 18 tendrá cambios en la pantalla y en la batería

Las cadenas de producción en Asia exponen los primeros datos del próximo ecosistema móvil de marca Xiaomi . El futuro Xiaomi 18 ingresará al mercado global de la telefonía durante el próximo mes de septiembre con una renovación profunda en sus componentes de hardware y autonomía.

El dispositivo de la empresa asiática presentará una pantalla plana de 6,4 pulgadas. Esta dimensión representa un incremento leve frente al panel de 6,3 pulgadas que porta el Xiaomi 17 actual. El fabricante conservará la relación de aspecto de 19,5:9, pero elevará la calidad visual de la superficie de forma notoria. El componente ofrecerá una resolución nativa de categoría 2K, bordes ultra estrechos y esquinas con curvas pronunciadas para aprovechar el espacio frontal del chasis.

Al igual que se predecesor se espera que continúe con pantalla en la cubierta.

La autonomía del teléfono marcará una diferencia clara respecto a la generación previa. Los datos filtrados indican que la capacidad de la celda de energía comenzará con el número siete. Un usuario de la red social Weibo estimó que el almacenamiento energético alcanzará los 7.800 mAh. Incluso si la especificación final se sitúa en los 7.000 mAh, la cifra superará con holgura los 6.330 mAh que ofrece el modelo Xiaomi 17 básico. Este salto técnico permitirá prolongar las horas de uso activo bajo redes móviles sin recurrir a cargadores portátiles de forma constante.

Configuración de cámaras en los modelos de la línea Xiaomi

El conocido filtrador de la industria Digital Chat Station aportó detalles sobre las variantes avanzadas de la familia. Las versiones Xiaomi 18 Pro y Pro Max de gama alta incorporarán dos sensores independientes de 200 megapíxeles para gestionar tanto la lente principal como el teleobjetivo. Este despliegue de hardware busca optimizar la captura de imágenes en condiciones de baja luminosidad y mejorar la definición en los acercamientos a larga distancia de los usuarios.

Xiaomi 18 - Interna 3 Filtraciones en Weibo sobre el próximo Xiaomi. Weibo - Digital chat station

La fuente no aportó datos nuevos sobre las cámaras del Xiaomi 18 estándar en esta oportunidad. Sin embargo, reportes previos señalaron que este teléfono básico sumará un teleobjetivo de 200 megapíxeles, mientras retiene el sensor de 50 megapíxeles que caracteriza a la línea Xiaomi actual. El procesamiento de estas imágenes ocurrirá mediante algoritmos avanzados que operan de manera directa en el procesador integrado del dispositivo móvil, garantizando resultados nítidos en cualquier entorno.