Xiaomi apuesta todos los recursos al Xiaomi 17 Max

La corporación tecnológica asiática estableció el día definitivo para la presentación del quinto integrante de su familia de dispositivos móviles de Xiaomi . El nuevo Xiaomi 17 Max debutará de forma oficial para liderar el segmento premium mediante una propuesta de hardware que prioriza la duración de la batería para el juego móvil y los viajes.

El anuncio provino directamente de la presidencia de la marca en sus redes sociales, pautando el encuentro de exhibición esta semana. La jornada servirá también para desvelar otros ecosistemas digitales desarrollados por la firma, entre los que se destacan la pulsera de actividad Band 10 Pro, auriculares de formato clip y su vehículo utilitario deportivo eléctrico YU7 GT. Las reservas anticipadas ya se encuentran disponibles en el país de origen en variantes de color blanco, azul y negro.

La característica más sobresaliente del teléfono móvil radica en la incorporación de una batería de silicio-carbono de 8.000 mAh, una capacidad que establece una nueva marca de referencia para la telefonía celular actual. Este compuesto químico otorga una densidad de energía superior sin incrementar de forma desmedida el grosor final del chasis, permitiendo que el equipo mantenga líneas estéticas estilizadas acordes a su categoría .

La gestión de la energía se complementa con un sistema de carga rápida por cable de 100 vatios y un protocolo de transferencia inalámbrica de 50 vatios. El hardware interno del celular añade compatibilidad con transformadores universales bajo el estándar PPS para garantizar una alimentación eficiente. Esta configuración está diseñada específicamente para dar respuesta a usuarios intensivos, creadores de contenido y viajeros que no desean depender de cargadores portátiles durante sus jornadas de trabajo.

Hardware y capacidades de la cámara Xiaomi

Así luce el nuevo Xiaomi 17 Max

La pantalla del terminal adopta una estructura plana LTPO AMOLED de 6,9 pulgadas con nitidez visual cercana a 2K y bordes delgados. El panel entrega una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz para asegurar transiciones fluidas en el entorno gráfico. La superficie se integra en un marco de metal de alta resistencia que provee certificación IP68 contra el ingreso de agua y polvo, sumando altavoces estéreo para el consumo multimedia.

Xiaomi 17 Max 1 La pantalla plana de 6,9 pulgadas del nuevo teléfono reduce los bordes laterales para incrementar la superficie de visualización. Imagen generada con IA

El rendimiento general de este Xiaomi depende del procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, operando junto a memorias de tipo LPDDR5X y almacenamiento interno rápido bajo el formato UFS 4.1. Esta base de silicio administra las tareas lógicas avanzadas, la ejecución de videojuegos con alta carga gráfica y los procesos de inteligencia artificial del sistema sin registrar sobrecalentamiento en la estructura del teléfono.

El esquema de captura trasera cuenta con el respaldo técnico y la calibración de Leica para la fotografía de alta gama. El módulo aloja un sensor principal de 200 megapíxeles destinado a mejorar el registro de detalles en condiciones de baja luminosidad. El sistema del Xiaomi 17 Max se completa con un lente ultra gran angular de 50 megapíxeles y una cámara teleobjetivo periscópica de 50 megapíxeles que proporciona un zoom óptico de 3 aumentos.

FUENTE: Ximi Time