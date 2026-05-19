Xiaomi 17 vs. Xiaomi 17 Ultra: ¿Cuál es el teléfono ideal para vos?

Xiaomi ya cuenta con las versiones internacionales de su última línea de dispositivos de gama alta. El lanzamiento abre la discusión sobre si conviene adquirir el modelo base o realizar la inversión extra por el Xiaomi 17 Ultra , un equipo que busca liderar el mercado premium mediante un hardware fotográfico avanzado en colaboración con Leica.

El primer cambio evidente entre ambos terminales radica en las dimensiones físicas de su pantalla. La versión Ultra incorpora un panel de 6,9 pulgadas, diseñado para usuarios que buscan consumir contenido multimedia o ejecutar videojuegos de manera cómoda. Este componente suma la protección contra caídas Shield Glass 3.0. Por su parte, la alternativa estándar ofrece un chasis más compacto con una pantalla de 6,3 pulgadas. Ambos modelos coinciden en su tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz y un brillo máximo de 3.500 nits.

En el motor interno no existen diferencias respecto al procesador elegido. Los dos dispositivos utilizan el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, un componente veloz que gestiona las tareas pesadas con fluidez bajo la interfaz HyperOS. La distancia técnica aparece en la memoria de trabajo: el modelo Ultra cuenta con 16 GB de RAM de fábrica, mientras que la opción base se queda en los 12 GB. Esta configuración superior le otorga al modelo premium una ventaja en la velocidad de ejecución de procesos simultáneos.

Batería y cámaras: dos perfiles diferentes de teléfono

La autonomía de los equipos presenta una particularidad técnica inversa a lo esperado. El modelo básico de la serie incorpora una batería de 6.330 mAh y admite una velocidad de carga rápida por cable de 100 vatios. En cambio, el Xiaomi 17 Ultra aloja una celda menor de 6.000 mAh con carga de 90 vatios. A pesar de estas variaciones en los tanques de energía, los dos terminales mantienen la compatibilidad con el sistema de carga inalámbrica HyperCharge de 50 vatios.

Xiaomi 17 Ultra 1 El Xiaomi 17 Ultra incorpora una pantalla de 6,9 pulgadas protegida por el cristal de alta resistencia Shield Glass 3.0. Shutterstock

El apartado fotográfico es el factor determinante de la comparativa. El modelo base dispone de tres sensores traseros de 50 megapíxeles y permite filmar en resolución 4K a 60 cuadros por segundo. La versión Ultra se distancia al incorporar un teleobjetivo de 200 megapíxeles con zoom óptico mecánico y lentes Leica APO. Esta tecnología permite lograr aumentos de gran definición sin perder calidad y habilita la grabación de video en 4K a 120 cuadros por segundo. Además, el modelo premium es compatible con accesorios físicos de sujeción ergonómica para fotógrafos.

El veredicto final depende del perfil del usuario y de su presupuesto. El dispositivo estándar se posiciona como una opción equilibrada con mayor batería por un precio de salida de $1,500,000 pesos argentinos en Mercado Libre. Por su parte, para quienes priorizan la fotografía profesional por sobre la autonomía, el modelo Ultra justifica su valor de $2,500,000 pesos argentinos mediante su potente sensor de 200 megapíxeles y su pantalla de gran formato.