Si tenés un Xiaomi, Redmi o POCO, instalá ya esta actualización clave de seguridad

Xiaomi comenzó a desplegar el parche de seguridad de mayo de 2026 para distintos dispositivos de sus marcas Xiaomi , Redmi y POCO . Aunque este tipo de actualización suele pasar desapercibido porque no incorpora grandes cambios visuales, en esta ocasión el aviso tiene otro peso: el paquete corrige una vulnerabilidad crítica de Android que podría permitir ataques remotos sin que el usuario realice ninguna acción.

La falla fue identificada como CVE-2026-0073 y forma parte del boletín oficial de seguridad de Android correspondiente a mayo de 2026. Según explicó Google, el problema afecta al componente principal del sistema operativo y puede abrir la puerta a la ejecución remota de código en determinadas condiciones.

La vulnerabilidad CVE-2026-0073 podría permitir ataques remotos sin que el usuario haga nada en Android.

La principal gravedad de esta vulnerabilidad está en su funcionamiento. Para que un ataque pueda producirse, el usuario no necesita descargar un archivo sospechoso, abrir un enlace desconocido ni instalar una aplicación externa. Esa característica convierte al fallo en una amenaza especialmente delicada para millones de dispositivos Android compatibles.

En términos simples, una vulnerabilidad de ejecución remota de código puede permitir que un ciberdelincuente ejecute procesos maliciosos o tome cierto control del sistema sin autorización. Google no reveló todos los detalles técnicos del problema, una práctica habitual para evitar que la información sea utilizada antes de que los usuarios actualicen sus teléfonos.

Frente a este escenario, Xiaomi reaccionó con el despliegue de nuevas compilaciones de HyperOS, su sistema operativo basado en Android. La actualización apunta a cerrar la brecha de seguridad y reforzar la protección de los equipos afectados.

Xiaomi redmi 15 note pro+ HyperOS incorpora nuevas compilaciones para cerrar la brecha y reforzar la seguridad del sistema operativo. Xiaomi Redmi

Qué modelos comenzaron a recibir el parche

El lanzamiento del parche de seguridad se realiza de manera gradual, por regiones y variantes de cada dispositivo. Esto significa que no todos los usuarios verán la actualización disponible al mismo tiempo, incluso si cuentan con un modelo compatible.

Entre los primeros equipos alcanzados aparecen dispositivos recientes de las tres marcas de la compañía. En la línea Xiaomi, algunos de los modelos mencionados son el Xiaomi 15 Ultra y el Xiaomi 15T. En la familia Redmi figuran el Redmi 15A 5G, el Redmi 17 5G y el Redmi Pad 2 Pro 5G.

Por el lado de POCO, uno de los modelos incluidos en el despliegue inicial es el POCO C85x. La lista podría ampliarse a medida que Xiaomi avance con la distribución global del parche.

Xiaomi poco m7 Los usuarios pueden buscar la actualización desde Ajustes, Sobre el teléfono y Xiaomi HyperOS manualmente. POCO

Cómo revisar si la actualización ya está disponible

Para comprobar si el parche ya puede instalarse, los usuarios deben ingresar en Ajustes, luego entrar en Sobre el teléfono y acceder al apartado de Xiaomi HyperOS. Allí aparece la opción Buscar actualizaciones.

Si el sistema detecta la nueva versión, la recomendación es instalarla de inmediato. Conviene hacerlo con suficiente batería y conectado a una red WiFi segura para evitar cortes durante la descarga o la instalación.

El caso vuelve a marcar la importancia de las actualizaciones de seguridad. Aunque muchas veces no traen nuevas funciones ni cambios estéticos, estos parches cumplen un rol clave para proteger datos personales, bloquear fallas críticas y reducir la exposición ante posibles ataques. En esta oportunidad, Xiaomi decidió priorizar la seguridad antes que cualquier novedad visual, una decisión lógica frente a una vulnerabilidad de alto impacto.