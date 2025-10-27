Rumores de Xiaomi: la marca china lanzaría su competencia al iPhone Air

El mercado de los teléfonos ultradelgados podría recibir pronto un nuevo lanzamiento. Según filtraciones recientes en Weibo, Xiaomi estaría desarrollando el Xiaomi 17 Air , un modelo que apuesta por un diseño extremadamente fino y liviano, en un contexto donde la demanda por este tipo de dispositivos parece haber caído.

De acuerdo con el reconocido filtrador Digital Chat Station , al menos dos de los principales fabricantes chinos están experimentando con nuevos modelos ultradelgados. Entre ellos, Xiaomi parece ser el que lleva la delantera con un proyecto que podría competir directamente con el iPhone Air y el Galaxy S25 Edge.

Otra fuente, Smart Pikachu, aseguró que el futuro Xiaomi 17 Air incorporaría una pantalla de 6,6 pulgadas con resolución 1.5K y una cámara principal de 200 megapíxeles, una mejora notable incluso frente al Xiaomi 17 Pro Max. Además, el dispositivo prescindiría de la bandeja SIM física, ofreciendo compatibilidad total con eSIM, un paso que refuerza su diseño minimalista.

“Cada milímetro cuenta en un teléfono ultrafino. La eliminación del puerto SIM es una decisión lógica”, señaló el informe de Smart Pikachu. “Cada milímetro cuenta en un teléfono ultrafino. La eliminación del puerto SIM es una decisión lógica”, señaló el informe de Smart Pikachu.

La principal crítica hacia los teléfonos ultradelgados ha sido siempre su autonomía. Sin embargo, los avances en baterías de silicio-carbono podrían cambiar el panorama. Esta tecnología permite integrar mayores capacidades energéticas en menos espacio, una ventaja clave para los nuevos diseños.

El Xiaomi 17 Pro Max, por ejemplo, logra incluir una batería de 7.500 mAh en un cuerpo de apenas 8 milímetros de grosor. Según las filtraciones, el futuro modelo 'Air' podría mantener una batería cercana a los 5.000 mAh, a pesar de reducir su espesor a unos 6 milímetros.

image iPhone Air: Apple marcó la revolución de los teléfonos ultradelgados. Apple

Una apuesta arriesgada, pero prometedora

A diferencia de Samsung, que habría cancelado su línea Edge tras una sola generación, y de Apple, cuyo iPhone Air no logró cumplir las expectativas de ventas, Xiaomi parece dispuesta a explorar una fórmula más equilibrada entre diseño y funcionalidad.

Aunque la compañía no confirmó oficialmente el desarrollo del dispositivo, las filtraciones apuntan a que el lanzamiento podría ocurrir durante el primer semestre de 2026. De concretarse, el Xiaomi 17 Air podría marcar un nuevo estándar en el segmento de los teléfonos ultradelgados, combinando potencia, autonomía y diseño ligero.