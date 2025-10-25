Huawei Mate 70 Air: el nuevo rival del Galaxy S25 Edge y del iPhone Air

El Huawei Mate 70 Air se perfila como el próximo smartphone insignia de la marca china y un fuerte competidor frente al Galaxy S25 Edge de Samsung y al iPhone Air de Apple. El dispositivo fue filtrado en el sitio GMS Arena , donde se publicaron imágenes y especificaciones preliminares.

Según la información del operador, el Mate 70 Air de Huawei sigue la línea estética del Mate 70 estándar, aunque con un cuerpo más delgado y una pantalla de 6,9 pulgadas. El diseño buscaría responder a la tendencia marcada por Samsung y Apple, que en 2025 introdujeron modelos con grosores de 5,8 mm y 5,6 mm, respectivamente.

El modelo filtrado, identificado como SUP-AL90, estaría disponible en una única opción de color. Incorporaría 12 GB de RAM y opciones de almacenamiento interno de 256 GB o 512 GB, una configuración similar a la del Galaxy S25 Edge. Por ahora, Huawei no ha confirmado oficialmente su existencia ni la fecha de lanzamiento.

El Huawei Mate 70 Air podría convertirse en el modelo más delgado de la marca, siguiendo la línea del Mate 70.

El teléfono incluiría tres cámaras traseras y un doble sensor frontal, lo que sugiere compatibilidad con reconocimiento facial 3D, una característica presente en los modelos premium de otras marcas. Aunque los detalles sobre los sensores aún no se conocen, la filtración apunta a un dispositivo centrado en la fotografía de alta gama.

El sitio China Telecom también menciona una resolución de 1.920 x 1.200 píxeles, aunque los analistas consideran que este dato podría ser erróneo debido a la relación de aspecto habitual en smartphones. En general, el diseño del Mate 70 Air mantendría la identidad visual de la serie Mate, pero con un enfoque en la delgadez y la ergonomía.

El lanzamiento del Mate 70 Air mantiene a la marca china en la competencia en el segmento de teléfonos ultradelgados. Tras el éxito del Galaxy S25 Edge, presentado en mayo, y la respuesta de Apple con el iPhone Air, Huawei busca posicionarse con un dispositivo de diseño premium y especificaciones potentes.

image Así se vería el Huawei Mate 70 Air. China Telecom

Por ahora, no hay información sobre su precio ni disponibilidad global. Sin embargo, si el dispositivo mantiene la estrategia de lanzamientos de la serie Mate, podría llegar al mercado chino antes de fin de año y a otros países en 2026.

Huawei continúa consolidando su presencia en la gama alta pese a las restricciones internacionales, apostando por la innovación en diseño y hardware. El Mate 70 Air podría ser una muestra más del esfuerzo de la compañía por competir con los líderes del sector y recuperar terreno frente a sus principales rivales.