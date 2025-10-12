Huawei Mate 80 renueva su diseño: cámaras en triángulo y un estilo diferente

El Huawei Mate 80 se prepara para debutar con un cambio de diseño que marca una nueva etapa en la línea insignia de la marca. Las imágenes filtradas desde China muestran un sistema de cámaras dispuesto en triángulo sobre una isla circular, una configuración que busca combinar elegancia y funcionalidad.

La serie Mate 80 de Huawei mantiene la icónica isla circular presente en generaciones anteriores, pero ahora introduce una estructura triangular para sus sensores principales. En la parte superior se ubica un teleobjetivo periscópico, mientras que en la base se sitúan los dos sensores restantes, correspondientes al gran angular y al ultra gran angular.

Según las filtraciones difundidas por portales especializados como Geeknetic , esta disposición en el smartphone chino podría mejorar la estabilidad del módulo y optimizar el enfoque, especialmente en tomas con zoom. Además, el conjunto estará rodeado por un anillo metálico de acero que refuerza la estructura y aporta un acabado más sofisticado.

El nuevo Huawei Mate 80 incorpora una disposición triangular de cámaras dentro de su tradicional isla circular, con doble flash LED.

El rediseño no se limita a la estética. Huawei incorporará un doble flash LED —uno a cada lado del teleobjetivo— para ofrecer una iluminación más equilibrada en escenas nocturnas. Este detalle técnico refuerza el enfoque fotográfico del dispositivo, uno de los rasgos más distintivos de la marca.

image Nuevo diseño de módulo de cámaras en dispositivos Huawei. Geeknetic

La compañía busca, además, mantener la identidad visual de la serie Mate, caracterizada por materiales de alta calidad y acabados elegantes. Aunque no se han confirmado los colores disponibles, las filtraciones anticipan una superficie trasera en vidrio mate con bordes metálicos curvos.

Hardware renovado y lanzamiento en China

Huawei aún no ha anunciado la fecha oficial de lanzamiento, pero los registros de certificación en China indican que la nueva serie incluirá tres modelos: Mate 80, Mate 80 Pro y Mate 80 Pro+. Todos incorporarían procesadores Kirin de fabricación local, una apuesta que refuerza la autonomía tecnológica de la compañía en medio de las restricciones internacionales.

El rendimiento de estos chips se espera superior al de la generación anterior, con mejoras en eficiencia energética y capacidades de inteligencia artificial. Esto permitiría a Huawei seguir compitiendo en la gama alta pese a las limitaciones de conectividad impuestas en algunos mercados.

Expectativas antes de su presentación oficial

A la espera de su presentación, el Huawei Mate 80 genera expectativas por su equilibrio entre diseño y rendimiento. La nueva disposición de cámaras, el doble flash LED y el posible salto en autonomía energética refuerzan la ambición de la marca por mantenerse entre las más innovadoras del sector móvil.

Por ahora, los modelos solo están registrados para su comercialización en China, aunque se espera que lleguen a otros mercados durante 2025. La combinación de diseño refinado y hardware propio podría ser clave para que Huawei recupere terreno en la competencia global de smartphones.