Huawei Watch GT 6: la nueva serie de smartwatches llega con más batería y precisión

Huawei Watch GT 6 es la más reciente apuesta de la compañía en el mercado de smartwatches (relojes inteligentes). La firma tecnológica presentó esta nueva serie con tres modelos —41 mm, 46 mm y Pro— que priorizan la autonomía, la precisión del GPS y la incorporación de nuevas métricas deportivas. Todos estos dispositivos de Huawei ya están disponibles en España a la venta y se espera su llegada a Latinoamérica pronto.

La sexta generación de la serie mantiene la filosofía de resistencia y duración de batería que caracteriza a la línea. Según Huawei , el smartwatch modelo Pro y la versión de 46 mm alcanzan hasta 21 días de uso ligero, mientras que el modelo de 41 mm ofrece 14 días con uso normal. Esta cifra supone un aumento del 65% en capacidad respecto a la generación anterior.

La compañía destacó también la incorporación del sistema de posicionamiento Sunflower, que busca mejorar la precisión en actividades al aire libre como trail running, ciclismo o golf. “En deportes de resistencia, la fiabilidad del GPS marca la diferencia en el rendimiento”, señalaron desde la firma durante la presentación.

El Huawei Watch GT 6 Pro se diferencia por el uso de materiales premium como cristal de zafiro y aleación de titanio, además de resistencia al agua de hasta 50 metros. Las versiones estándar llegan en dos tamaños, con correas en varios acabados y diseños pensados para uso diario y deportivo.

En cuanto a funciones, los relojes estrenan el sistema TruSense, que incorpora métricas como la variabilidad de frecuencia cardíaca (HRV) y el análisis personalizado 'Health Insights'. También añaden la llamada potencia virtual para ciclismo, una herramienta que, según la compañía, se ha probado en simulaciones y túneles de viento para ofrecer datos más precisos.

image Elegante y para el día a día: el nuevo Huawei Watch GT 6. Huawei

El precio de salida es de 249 euros para las versiones básicas (alrededor de $385.000 pesos argentinos) y 379 euros ($586.000 pesos argentinos) para el modelo Pro. Como parte de la promoción de lanzamiento, HUAWEI ofrece descuentos de hasta 60 euros y accesorios incluidos en algunas combinaciones.