Apple Watch SE 3: un smartwatch accesible con funciones de gama alta

Apple presentó oficialmente el Apple Watch SE 3 , la tercera generación de su smartwatch de entrada. El dispositivo estará disponible a partir del 19 de septiembre y se podrá adquirir desde $249 dólares (aproximadamente $353.300 pesos argentinos). Con un diseño similar a modelos anteriores, incorpora mejoras clave que lo acercan a la experiencia de relojes de gama alta, pero con un precio más accesible.

Uno de los avances más destacados del Apple Watch SE 3 es la inclusión de la pantalla Always-On, una característica antes reservada a modelos premium. Ahora los usuarios podrán consultar la hora y notificaciones sin necesidad de activar la pantalla manualmente. La carga rápida es otro punto a favor: el nuevo modelo duplica la velocidad de su predecesor y se acerca a los tiempos de carga del Series 9 y posteriores.

En cuanto a salud y bienestar, el smartwatch suma sensores de temperatura cutánea que apoyan el seguimiento del ciclo menstrual y permiten realizar estimaciones retrospectivas de ovulación. También incluye puntaje de sueño, notificaciones de apnea del sueño y datos más completos en la aplicación Vitals. Estas funciones convierten al Apple Watch SE 3 en una herramienta práctica para un monitoreo cotidiano de la salud.

image El Apple Watch SE 3 en una herramienta práctica para un monitoreo cotidiano de la salud. Apple

Potencia y conectividad en un formato accesible

El Apple Watch SE 3 integra el chip S10, que habilita nuevas funciones como gestos de doble toque y movimiento de muñeca, así como Siri en el propio dispositivo. Además, suma conectividad 5G y un cristal Ion-X reforzado, cuatro veces más resistente que el de la generación anterior. A pesar de ser un modelo de entrada, ofrece una experiencia de uso fluida y cercana a la de los relojes más avanzados de la marca.

En la práctica, la diferencia principal frente al Series 11 radica en la ausencia de electrocardiograma (ECG) y medición de oxígeno en sangre. Sin embargo, por el precio, el Apple Watch SE 3 mantiene un equilibrio atractivo entre prestaciones y costo. Según Apple, el dispositivo está pensado para quienes buscan iniciar su experiencia con Apple Watch sin renunciar a funciones clave de salud, seguridad y conectividad.