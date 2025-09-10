Presenta:

Tecnología

|

Apple

Apple Watch SE 3: un smartwatch accesible con funciones de gama alta

El nuevo reloj inteligente de Apple parece ser una alternativa sólida y asequible, con pantalla Always-On, carga rápida, chip S10 y más funciones de salud y conectividad.

MDZ Tecnología

Apple Watch SE 3 es considerado como la línea de entrada del smartwatch de Apple.

Apple

Apple presentó oficialmente el Apple Watch SE 3, la tercera generación de su smartwatch de entrada. El dispositivo estará disponible a partir del 19 de septiembre y se podrá adquirir desde $249 dólares (aproximadamente $353.300 pesos argentinos). Con un diseño similar a modelos anteriores, incorpora mejoras clave que lo acercan a la experiencia de relojes de gama alta, pero con un precio más accesible.

image
El Apple Watch SE 3 es la tercera generaci&oacute;n de su smartwatch de entrada.

El Apple Watch SE 3 es la tercera generación de su smartwatch de entrada.

Te Podría Interesar

El Apple Watch SE 3 integra pantalla Always-On y carga rápida en un formato más económico.

Funciones del nuevo smartwatch que marcan la diferencia

Uno de los avances más destacados del Apple Watch SE 3 es la inclusión de la pantalla Always-On, una característica antes reservada a modelos premium. Ahora los usuarios podrán consultar la hora y notificaciones sin necesidad de activar la pantalla manualmente. La carga rápida es otro punto a favor: el nuevo modelo duplica la velocidad de su predecesor y se acerca a los tiempos de carga del Series 9 y posteriores.

En cuanto a salud y bienestar, el smartwatch suma sensores de temperatura cutánea que apoyan el seguimiento del ciclo menstrual y permiten realizar estimaciones retrospectivas de ovulación. También incluye puntaje de sueño, notificaciones de apnea del sueño y datos más completos en la aplicación Vitals. Estas funciones convierten al Apple Watch SE 3 en una herramienta práctica para un monitoreo cotidiano de la salud.

image
El Apple Watch SE 3 en una herramienta pr&aacute;ctica para un monitoreo cotidiano de la salud.

El Apple Watch SE 3 en una herramienta práctica para un monitoreo cotidiano de la salud.

Potencia y conectividad en un formato accesible

El Apple Watch SE 3 integra el chip S10, que habilita nuevas funciones como gestos de doble toque y movimiento de muñeca, así como Siri en el propio dispositivo. Además, suma conectividad 5G y un cristal Ion-X reforzado, cuatro veces más resistente que el de la generación anterior. A pesar de ser un modelo de entrada, ofrece una experiencia de uso fluida y cercana a la de los relojes más avanzados de la marca.

En la práctica, la diferencia principal frente al Series 11 radica en la ausencia de electrocardiograma (ECG) y medición de oxígeno en sangre. Sin embargo, por el precio, el Apple Watch SE 3 mantiene un equilibrio atractivo entre prestaciones y costo. Según Apple, el dispositivo está pensado para quienes buscan iniciar su experiencia con Apple Watch sin renunciar a funciones clave de salud, seguridad y conectividad.

Archivado en

Notas Relacionadas