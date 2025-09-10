Nada sorprendente: opiniones del nuevo Apple Watch Series 11

Hace unos pocos días, consultaba a mis allegados sobre la posibilidad de adquirir un reloj inteligente . Lógicamente, muy desacostumbrada a usar relojes, no soy el público objetivo de las marcas. Sin embargo, estaba interesada en los beneficios de un smartwatch para realizar actividad física, monitorear datos de salud e incluso por las funcionalidades que ofrecen bajo el agua.

Apenas ayer fue la presentación de las novedades de Apple , que incluyeron una nueva gama de relojes inteligentes. En esta nota quiero analizar si vale la pena este nuevo lanzamiento, en el que se revelaron el Apple Watch Series 11, el SE 3 y el Ultra 3, cada uno con ajustes en diseño y funciones.

A simple vista, el Apple Watch Series 11 no parece diferente al Series 10. Mantiene dimensiones y grosor, aunque Apple destacó una mejora en la resistencia gracias a un recubrimiento IonX, que promete ser dos veces más eficaz contra rayaduras. Además, incorpora una nueva opción de caja en color gris espacial, sumándose a las combinaciones tradicionales de correas y acabados.

En las pruebas iniciales realizadas en Apple Park, Cherlynn Low (Engadget) señalaró que la diferencia estética con el modelo anterior es mínima. Esto lleva a plantear que no todos los usuarios verán la necesidad de actualizar desde la generación pasada.

image A simple vista, el Apple Watch Series 11 no parece diferente al Series 10. Engadget

El cambio más relevante del Apple Watch está en las funciones de salud. El Series 11 integra alertas de “posible hipertensión”, que analizan patrones de dilatación y contracción de los vasos sanguíneos a partir de los sensores cardíacos. Este sistema no ofrece mediciones directas de presión arterial, pero puede advertir sobre irregularidades y recomendar la consulta con un profesional médico.

La actualización menos útil del smartwatch de Apple

Otra de las novedades presentadas es el puntaje de sueño, que llegará con watchOS 26. La herramienta permitirá obtener resultados diarios sin necesidad de acumular varias noches de uso. A esto se suma una promesa de mayor autonomía, con hasta 24 horas de carga y ocho horas específicas para el seguimiento nocturno.

image El Apple Watch Series 11 mantiene la estrategia de la marca: evolucionar de manera gradual. Apple

Sin embargo, la funcionalidad plantea un dilema práctico: para acceder a esos datos, el usuario debe dormir con el Apple Watch en la muñeca, lo que obliga a modificar rutinas de carga y reduce la comodidad. El problema de fondo no es la falta de sensores o software, sino que el diseño del dispositivo aún no resuelve la tensión entre autonomía real y usabilidad diaria.

El Apple Watch Series 11 mantiene la estrategia de la marca: evolucionar de manera gradual, reforzando su papel como dispositivo de salud y bienestar. Aunque el diseño apenas cambió, los avances en monitoreo y batería podrían ser motivo suficiente para atraer a quienes buscan un reloj inteligente más completo.