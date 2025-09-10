¿Vale la pena los iPhone 17 y 17 Pro en Argentina?

¿Qué te gusta de un iPhone ? ¿Por qué tendrías preferencia por estos teléfonos? ¿Qué te genera la marca? ¿Son los iPhone de mejor calidad? ¿Te da mayor status? Estas son algunas de las preguntas que un colega me hizo antes de la presentación oficial de los nuevos iPhone 17 .

Si tengo que contestar cada una de estas preguntas, la respuesta es un sí rotundo y una forma perfecta de entender lo que representa un iPhone : las bondades que Apple ha implementado a lo largo de los años, la calidad de sus cámaras, su magnífico sistema de video, la seguridad presente en cada uno de sus dispositivos y un largo etcétera.

No obstante, todas esas virtudes también esconden una pregunta que surgió y que, a mi entender, representa un elefante en la habitación… ¿para qué quiero un iPhone en Argentina si hoy otras marcas ya hacen lo mismo -o mejor-? En el siguiente artículo, intentaré responder ambas dualidades y explicarte por qué deberías comprarte cualquiera de los tres iPhone 17 presentados por Apple o bien ninguno de ellos.

En Argentina la verdadera discusión pasa por el precio y las alternativas más accesibles.

Empecemos por el hermano menor de los nuevos iPhone : el iPhone 17 base. Este teléfono por primera vez en su historia presenta la tecnología ProMotion con una tasa de refresco de 120Hz. Esta es la primera vez que la línea base de los iPhone llega a esta tecnología de pantalla, ya que esta característica estaba reservada exclusivamente a las versiones Pro.

El apartado fotográfico del iPhone 17 llega con una evolución en resolución. Cuenta con una cámara principal Fusion de 48 MP con un teleobjetivo de calidad óptica 2x y una cámara ultra gran angular Fusion de 48 MP con una resolución 4 veces superior a la de la cámara ultra gran angular del iPhone 16. Y ahora, las fotos ultra gran angular tienen 24 MP por defecto.

Por otro lado, una de las mayores sorpresas viene de la mano del procesador. Apple rompió su tradición e incluyó el nuevo chip A19 en el iPhone 17 base y no el chip A18 Pro que llevan la generación anterior. Este cambio se debe a la inclusión de ‘Apple Intelligence’, ya que su funcionamiento requiere de mucha más potencia.

Finalmente, este iPhone 17 viene con muchas funciones nuevas que te serán muy útiles: Apple Intelligence, inteligencia visual, nuevas herramientas de escritura. Además, cuenta con nuevas conexiones rápidas y seguras con Wi-Fi 7, Bluetooth 6, conectividad 5G y eSIM.

El precio de salida para el iPhone 17 será desde $799 dólares ($1.131.300 pesos argentinos).

El iPhone 17 base incorpora por primera vez pantalla ProMotion y el nuevo chip A19, marcando un salto en potencia.

iPhone 17 Pro y Pro Max: el poder de la fuerza bruta de Apple

Los nuevos iPhone 17 Pro y Pro Max son el cambio más grande que hemos visto de Apple en los últimos años. El rediseño del modulo de cámaras es completo y las baterías por fin tienen un cambio sustancial.

Para empezar, el módulo de cámaras de los iPhone 17 Pro y Pro Max abandonan la versión “cuadrada” de antaño y la renuevan por un modelo más horizontal. El viejo módulo de cámaras venía heredado de los iPhone 11 Pro y ya empezaban a oler a naftalina. En este contexto, el sistema fotográfico eleva todas sus cámaras a 48 megapíxeles, incluyendo el teleobjetivo que ahora hace zoom óptico de 8x.

Las pantallas de ambos teléfonos conservan los mismo tamaños de 6,3 y 6,9 pulgadas que ya conocemos. También son compatibles con Dolby Vision, HDR y vídeo en 4K. En lo que respecta al interior de estos teléfonos y a su potencia el salto es importante: Apple incorpora el chip A19 Pro con 12 GB de RAM por primera vez.

Finalmente, si bien no hubo novedades “oficiales” en lo que respecta a las baterías, Apple promete que el salto generacional será “sin precedentes”. Además, aseguró que los iPhone que solo funciones con las eSIM tendrán unidades energéticas más grandes debido a un mayor espacio en el interior del teléfono.

El precio de salida para los iPhone 17 Pro y Pro Max será desde $1.099 dólares ($1.556.100 pesos argentinos).

¿Vale la pena comparar el iPhone 17 Pro y Por Max en Argentina?

Para contestar esta pregunta debemos tener en cuenta los siguientes puntos a favor y en contra:

Pros

Los nuevos iPhone siguen siendo un símbolo de status elevado en el país, especialmente cuando el precio no es un obstáculo.

siguen siendo un símbolo de status elevado en el país, especialmente cuando el precio no es un obstáculo. Apple es reconocida por su ecosistema cerrado y actualizaciones prolongadas, generando una experiencia de usuario seguro.

es reconocida por su ecosistema cerrado y actualizaciones prolongadas, generando una experiencia de usuario seguro. En Argentina, los iPhone suelen mantener mejor su valor comparado con otras marcas, algo a tener en cuenta para futuros resales, aunque el contexto económico puede pesar en esto.

Contras

Ni siquiera el modelo base al equivalente de $800 dólares representan el costo real de adquisición local: se encarece notablemente en Argentina .

. Existen innumerables alternativas y marcas de teléfonos que ofrecen las mismas -o mejores- prestaciones por un precio similar o inferior.

El salto generacional en los iPhone 17 fue importante, pero todavía no es lo suficientemente grande como para redituar la inversión. De hecho, Apple no habló nada del posible iPhone plegable.

Vale la pena los iPhone 17 - Interna 2 Las alternativas Android pueden ofrecer prestaciones iguales o superiores por una fracción del precio, poniendo en jaque la compra de un iPhone. Apple

Con todo esto, comprar un iPhone 17 o iPhone 17 Pro en Argentina hoy es más una decisión emocional que racional. Quien elija estos modelos probablemente lo haga por el status que la marca aún conserva, la seguridad de su ecosistema y la certeza de contar con un teléfono que recibirá soporte durante años. Sin embargo, el precio local desorbitante lo coloca fuera del alcance de la mayoría y difícilmente pueda justificarse únicamente por sus prestaciones, sobre todo cuando el mercado ofrece alternativas Android de altísima calidad, potencia y autonomía por una fracción del costo.