Apple confirma la fecha de lanzamiento de iOS 26 y detalla sus principales novedades

Durante el evento “Awe Dropping” celebrado el 9 de septiembre, Apple anunció la fecha de lanzamiento de iOS 26 . El sistema operativo estará disponible a nivel global el lunes 15 de septiembre como una actualización gratuita. Según la compañía, la nueva versión busca hacer que “las aplicaciones y experiencias del sistema sean más expresivas y centradas en el contenido”.

En esta edición, la compañía de Cupertino destacó avances en Apple Intelligence, el conjunto de funciones de inteligencia artificial integrado al sistema. Entre ellas sobresalen las traducciones en vivo más amplias y la capacidad de tomar capturas de pantalla para luego buscar información directamente en el dispositivo. Esta función de búsqueda visual apunta a reducir la dependencia de los usuarios de aplicaciones externas.

Apple también presentó un nuevo esquema de nombres y un rediseño general de la interfaz , anunciado previamente en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) en junio. Estos cambios buscan unificar criterios entre iOS y otros sistemas de la compañía, como iPadOS y macOS.

Además de iOS 26, el evento incluyó anuncios de hardware. El más relevante fue la llegada del iPhone 17, disponible en diferentes versiones y colores. También se presentó el modelo Air, que reemplaza a la línea Plus como alternativa intermedia y que Apple promociona como el iPhone más delgado fabricado hasta la fecha. Los nuevos teléfonos podrán reservarse desde el 12 de septiembre y estarán en venta oficial el día 19.

Dispositivos que podrán recibir el nuevo ecosistema Apple

El lanzamiento de iOS 26 representa un paso más en la estrategia de Apple para integrar funciones basadas en inteligencia artificial sin depender por completo de la nube. Esto responde a un escenario competitivo en el que Google y Samsung ya han avanzado en aplicaciones móviles con IA.

Si bien los cambios más visibles se concentran en la experiencia de traducción y la búsqueda visual, Apple busca reforzar su ecosistema con una actualización gratuita que llegará a millones de dispositivos. Con este movimiento, la compañía intenta mantener el interés de los usuarios no solo en los nuevos modelos de iPhone, sino también en la evolución constante de su software.