Apple presentó los nuevos iPhone 17: lista de novedades y mejores características

Feliz día Apple : para todos los amantes de la marca este martes 9 de septiembre no es una fecha más. El ‘ Awe Dropping’ fue uno de los eventos de tecnología más importantes del 2025 y culminó con la presentación de los nuevos modelos de iPhone .

De esta forma, para los “consumidores de tecnología” no hay nada más especial que el lanzamiento de un nuevo iPhone . Si bien es cierto que, últimamente, estamos muy acostumbrados a eventos de Apple que no “cambiaron mucho la ecuación” y cuyos avances fueron tan solo una continuidad mucho más pulida, ahora la historia parece cambiar y la promesa de cambio efectivo parece convertirse en realidad.

En este contexto, Apple presentó un cuarteto de nuevos iPhone 17 (incluido el esperado iPhone Air ); además, llegaron para los fanáticos el nuevo Apple Watch Serie 11, el Apple Watch Ultra 3 y la versión SE E. Finalmente, Apple mostró los nuevos AirPods Pro 3.

El iPhone Air fue la sorpresa del evento: con su diseño ultradelgado y su potente sistema de cámaras Fusion de 48 MP.

El iPhone 17 llega con una pantalla más brillante, ahora con ProMotion de hasta 120 Hz. Frente de Ceramic Shield 2, con una resistencia a los rayones 3 veces mayor. Este rediseño, incluye una cámara Fusion principal de 48 MP con teleobjetivo de 2x de calidad óptica y una cámara Fusion ultra gran angular de 48 MP, con 4 veces más resolución que la cámara ultra gran angular del iPhone 16. Y ahora las fotos con la cámara ultra gran angular tienen una resolución predeterminada de 24 MP.

El chip A19 potencia todo lo que haces con en el iPhone, incluidas funcionalidades de Apple Intelligence, como Traducción en Vivo e Image Playground, y ProMotion para disfrutar juegos AAA avanzados.

Nuevos iPhone 17 - Interna 2 El iPhone 17 llega con una pantalla más brillante y nueva configuración de cámaras. Apple

iPhone 17 Pro: toda la potencia e innovación en un teléfono

Apple presentó a los iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max. Diseñados de adentro hacia fuera para ser los modelos de iPhone más poderosos que existen.

El sistema de cámaras del iPhone 17 Pro es toda una revelación. Entre sus grandes avances está el teleobjetivo de mayor alcance en un iPhone, con una distancia focal equivalente de hasta 200 mm. En el apartado de video, la empresa de Cupertino ahora trae más funcionalidades profesionales que nunca, como la estabilización mejorada, ajustes de nivel cinematográfico y compatibilidad con flujos de trabajo estándar de la industria.

En cuanto al rendimiento, El iPhone 17 Pro puede manejar archivos multimedia gigantes y gráficos exigentes a toda velocidad sin perder la frescura. Esto, gracias a su avanzada tecnología de enfriamiento. Diseñado a través de una cámara de vapor soldada a láser que une fuerzas con la estructura unibody de aluminio para disipar eficientemente el calor del chip A19 Pro.

Presentación del iPhone 17 Pro

iPhone Air: el iPhone más delgado con el poder de un ‘Pro’

El nuevo iPhone Air es tan increíblemente delgado y ligero que parece fundirse con tu mano. Con sólo 5.6 mm de grosor y 165 gramos de peso, es el iPhone más delgado hasta ahora. Y aun así, tiene una espectacular pantalla envolvente de 6.5 pulgadas y toda la potencia del chip A19 Pro.

En cuanto a las cámaras, el iPhone Air continúa el legado de Apple a través de su poderoso sistema de cámara Fusion de 48 MP que funciona como múltiples cámaras avanzadas en una. Toma fotos en superalta resolución, ya sea de 48 MP para capturar hasta el más mínimo detalle o en 24 MP de forma predeterminada. También puedes usar el teleobjetivo de 2x integrado para hacer zoom sin perder nitidez.

iPhone Air: el iPhone más delgado con el poder de un 'Pro' Los nuevos iPhone 17 debutan con un rediseño completo, pantallas más brillantes y un sistema de cámaras Fusion de 48 MP.

Nuevos Apple Watch para todo el mundo

La compañía de Cupertino presentó oficialmente la próxima generación de Apple Watch:

En primer lugar, hablamos de la versión Apple Watch SE , que ofrece notables funciones de salud, estado físico, conectividad y seguridad, y las poderosas capacidades del chip S10.

, que ofrece notables funciones de salud, estado físico, conectividad y seguridad, y las poderosas capacidades del chip S10. Por otro lado llega el Apple Watch Ultra 3 , que ofrece funciones ampliadas de salud, fitness, seguridad y conectividad, y cambia sin problemas entre un potente reloj deportivo, un elegante reloj inteligente y un completo compañero de salud.

, que ofrece funciones ampliadas de salud, fitness, seguridad y conectividad, y cambia sin problemas entre un potente reloj deportivo, un elegante reloj inteligente y un completo compañero de salud. Finalmente se estrenó el Apple Watch Series 11 , que ofrece el conjunto más completo de funciones de salud hasta el momento, una mayor duración de la batería, una cubierta de vidrio aún más duradera y capacidades celulares 5G, todo en su diseño más delgado y cómodo.

Nuevos iPhone 17 - Interna 3 Los nuevos Apple Watch combinan salud, conectividad y diseño, con más batería y funciones avanzadas. Apple

AirPods 3 Pro: traducción instantánea y frecuencia cardíaca

Por último, la presentación del ‘Awe Dropping’ culminó con lo que Tim Cook denominó “el dispositivo que eleva el listón de lo que deberían ser los auriculares”. Se trata de los AirPods 3 Pro, los cuales han sido renovados tanto por fuera como por dentro. Una buena prueba de ello es que estrenan un diseño más compacto y cómodo en la oreja. Así, estos nuevos auriculares in-ear son más pequeños y se adaptan mejor a cualquier canal auditivo.

“Es extraordinario que los auriculares líderes en el mundo también puedan marcar una diferencia tan significativa para quienes enfrentan desafíos auditivos”, señaló Cook durante el evento.