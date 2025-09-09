iPhone 17: Apple lanzó el modelo Air, ultradelgado con solo 5,6 mm de grosor

La compañía de Cupertino renovó su línea estrella con los iPhone 17 , incorporando el esperado modelo Air de solo 5,6 mm de grosor. Apple también reveló los precios y la fecha de lanzamiento mundial, junto a mejoras en cámaras, batería y conectividad.

Apple confirmó que la nueva familia de iPhone estará disponible en preventa internacional desde el 12 de septiembre y en Estados Unidos a partir del 19. Estos son los precios iniciales para las versiones de 256 GB:

El almacenamiento base es de 256 GB en todos los modelos, mientras que el Pro Max alcanza los 2 TB, un récord en el mercado de smartphones.

El nuevo iPhone Air llega con un diseño ultradelgado de 5,6 mm, pantalla de 6,5 pulgadas protegida con Ceramic Shield y un marco de titanio. Su cámara trasera única de 48 MP permite zoom 2x, retratos y grabación simultánea con la cámara frontal.

Entre sus novedades destaca el primer módem y chip inalámbrico diseñado por Apple, que gestiona 5G, Wi-Fi y Bluetooth con foco en la eficiencia energética. Según la compañía, es el modelo con mejor rendimiento energético, un aspecto clave por su batería más pequeña.

iPhone 17: mejoras en cámara y autonomía

El iPhone 17 estándar incorpora una pantalla de 6,3 pulgadas con tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz y recubrimiento antirreflejo. La cámara frontal ahora integra un sensor cuadrado que permite selfies en orientación vertical u horizontal sin girar el dispositivo.

En términos de batería, Apple promete 8 horas más de autonomía respecto al iPhone 16. Además, ofrece carga rápida que alcanza el 50% en solo 30 minutos.

iPhone 17 Pro y Pro Max: potencia y fotografía

Las versiones más avanzadas llegan con un bloque de cámaras traseras con tres sensores de 48 MP cada uno. Este sistema permite zoom óptico de hasta 8x y digital de 40x con buena calidad.

Ambos modelos integran un sistema de refrigeración por cámara de vapor y una aleación de aluminio para disipar calor, además de mayor batería gracias al rediseño del módulo trasero.

El corazón de los nuevos iPhone: A19 Pro

El chip A19 Pro es el motor de los modelos Air y Pro, con mejoras en CPU, GPU y NPU, potenciando gráficos, rendimiento y funciones de inteligencia artificial. Apple destacó capacidades como traducción en vivo y análisis avanzado de imágenes.

Apple implementó una función que reduce el rendimiento si detecta que el usuario está por quedarse sin batería, similar a lo que ocurrió en el pasado con el iPhone 6, que derivó en demandas judiciales. La empresa asegura que esta vez el sistema busca prolongar la autonomía de forma inteligente.

Además de los iPhone 17, Apple presentó nuevos relojes y auriculares, reafirmando su apuesta por un ecosistema de productos integrados que potencien la experiencia del usuario.