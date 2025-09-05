Cómo ver la presentación del iPhone 17 y qué esperar del Apple Event

El iPhone 17 será el protagonista del evento de Apple que se realizará este martes 9 de septiembre a las 14 horas ( Argentina ) en el Apple Park de Cupertino. La compañía transmitirá la presentación en directo a través de su página web , mientras que desde MDZ Tecnología realizaremos la cobertura minuto a minuto de los anuncios.

El lanzamiento del iPhone 17 llega rodeado de rumores y filtraciones . Una de las principales novedades sería la presentación del modelo iPhone 17 Air, que podría reemplazar a la versión Plus y destacarse por un diseño mucho más delgado que en generaciones anteriores.

Entre las mejoras técnicas, se espera que el dispositivo incorpore una pantalla de 6,3 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, lo que representaría un salto frente a los 60 Hz actuales. También se especula con una cámara frontal de 24 megapíxeles, un incremento respecto a modelos anteriores.

Aunque el diseño no ha sido revelado, se especula que los próximos iPhone cambiarían el módulo de cámaras.

El iPhone 17 Pro podría tener un rediseño en la parte trasera. En lugar del módulo cuadrado tradicional, el equipo incorporaría una barra rectangular que recorrería el ancho del dispositivo, con el flash y el sensor LiDAR ubicados a la derecha. Este cambio marcaría una diferencia visual respecto a generaciones anteriores. Apple también aprovecharía el evento para dar más información sobre iOS 26. La nueva versión del sistema operativo incluiría una interfaz denominada Liquid Glass, que promete un aspecto más transparente y renovado.

Cómo seguir la transmisión en vivo

El evento comenzará a las 14:00 de Argentina y podrá seguirse a través del sitio oficial de Apple y en su canal de YouTube. Como es habitual, la empresa no solo presentará el nuevo iPhone, sino que también dará a conocer actualizaciones de sus otros dispositivos como el Apple Watch y los AirPods.

La compañía busca repetir la fórmula de años anteriores: combinar la presentación de un nuevo modelo insignia con la actualización de su ecosistema de hardware y software. El iPhone 17 se perfila como el eje central, pero los anuncios podrían extenderse a otras categorías de producto.