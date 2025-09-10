Nuevo Apple TV 2025: potencia, conectividad a un precio que nadie esperaba

El próximo Apple TV 4K llegaría con el chip A17 Pro, el mismo que integran los iPhone 15 Pro y el iPad mini 7. Esto supondría un salto importante respecto al actual A15 Bionic, mejorando la potencia gráfica y la fluidez en las aplicaciones. Además, abriría la puerta a juegos con calidad de consola y a la futura compatibilidad con Apple Intelligence, que se implementaría progresivamente a través de actualizaciones de software.

Otra de las novedades estaría en la conectividad. Se habla de un chip inalámbrico propio de Apple que combinaría Bluetooth y Wi-Fi, con soporte para Wi-Fi 6E o incluso Wi-Fi 7. Esto reduciría la latencia y aumentaría las velocidades, algo clave para quienes juegan online o utilizan servicios de streaming en la nube.

Entre las posibles sorpresas se menciona una cámara integrada para videollamadas con FaceTime e incluso control por gestos, aunque por ahora solo son especulaciones. Lo que sí parece más firme es la idea de una versión económica en torno a los 100 dólares ($141.600 pesos argentinos), con el objetivo de competir directamente con Amazon Fire TV y Google Chromecast.

appel tv34 El nuevo dispositivo podría en un evento independiente antes de fin de año. Apple

Fecha de lanzamiento y expectativas

El nuevo dispositivo para la TV podría presentarse en un evento independiente antes de fin de año. Apple aprovecharía así la campaña navideña para reforzar su línea de entretenimiento.

En definitiva, todo apunta a que el próximo Apple TV 4K no será una simple actualización menor. Con más potencia, mejor conectividad, nuevas funciones y un precio que lo acercaría al gran público, se perfila como una de las apuestas fuertes de la compañía para 2025.