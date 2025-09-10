¿Puede un par de auriculares cambiar la forma en que nos comunicamos en cualquier idioma y además cuidar nuestra salud? Con esa premisa, Apple presentó los nuevos AirPods Pro 3 , una generación que incorpora funciones de inteligencia artificial , traducción en tiempo real y una cancelación activa del sonido que la empresa de la 'manzana' define "como la mejor del mundo".

La gran novedad es la traducción instantánea de varios idiomas, impulsada por Apple Intelligence y con soporte de OpenAI . Esta función apunta a derribar barreras de comunicación y posiciona a los AirPods Pro 3 como una herramienta global para viajes, trabajo y estudio. Además de estas mejoras que revolucionan la forma de escuchar, en esta nota, revelamos lo que pocos te contaron sobre los nuevos auriculares de Apple.

Los nuevos AirPods Pro 3 esconden funciones que van mucho más allá del audio.

AirPods Pro 3: lo que no te contaron sobre los nuevos auriculares de Apple

Apple asegura que estos auriculares ofrecen la cancelación de ruido más avanzada hasta la fecha , mejorando la claridad del sonido en entornos ruidosos. Además, integran sensores capaces de medir el ritmo cardíaco, reforzando la estrategia de la compañía en torno al bienestar y la salud digital.

Además, los AirPods Pro 3 superan en autonomía a la generación anterior: ofrecen 8 horas de uso continuo y hasta 10 horas en modo transparencia o como audífonos. También estrenan cinco tamaños de almohadillas con espuma adaptativa, pensadas para un ajuste firme incluso durante entrenamientos. Su certificación IP57 los hace resistentes al agua y al sudor.

air pods2 La gran novedad es la traducción en tiempo real, una herramienta desarrollada con Apple Intelligence y soporte de OpenAI. Apple

Entrenamiento Apple Watch y Precio

Con el lanzamiento de iOS 26, los nuevos auriculares podrán registrar más de 50 tipos de actividades físicas desde la app Actividad, sin necesidad de un Apple Watch. El nuevo monitor deportivo permitirá calcular calorías y rendimiento de manera más precisa.

En ese sentido, Apple confirmó que los AirPods Pro 3 estarán disponibles a nivel global desde el 19 de septiembre de 2025 con un precio de $249 dólares ($352.500 pesos argentinos). Al mismo tiempo, los AirPods Pro 2 recibirán una baja oficial de precio, consolidándose como una opción más económica dentro del ecosistema.

air pods3 Apple asegura que estos auriculares ofrecen la cancelación de ruido más avanzada hasta la fecha. Apple

Reacciones en redes sociales

El anuncio generó entusiasmo entre los seguidores de la marca. Para muchos, esta tercera generación de AirPods Pro representa el paso más firme de Apple hacia la integración de inteligencia artificial en la vida cotidiana.