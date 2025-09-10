Cuándo llegará el súper iPhone 17 a la Argentina y cuánto costará

Este 9 de septiembre, Apple presentó oficialmente su nueva línea de iPhones y, entre ellos, el modelo que más llamó la atención fue el iPhone Air, considerado el más delgado jamás fabricado por la compañía. Su diseño impresiona: un espesor de entre 5,5 y 6 milímetros y una pantalla OLED de 6,6 pulgadas, que combina ligereza con elegancia.

Al igual que los iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max, el nuevo Air incorpora funciones de inteligencia artificial , como traducción en tiempo real, búsqueda visual avanzada y un consumo energético optimizado que promete mayor duración de batería frente a la generación anterior desde hasta 8 horas más que en las anteriores generaciones.

Si bien el producto fue presentado por Apple este martes, su llegada a la Argentina podría demorarse algunas semanas para aquellos que ya mostraron interés en adquirir el nuevo smartphone.

Se estima oficialmente que la primera tanda de iPhones ingresará al país entre las últimas semanas de octubre y las primeras semanas de noviembre, marcando así un primer lote que estará disponible para quienes quieran comprarlo.

Cuánto cuesta el iPhone 17

En el mercado estadounidense, los precios oficiales se ubican en:

iPhone 17 : US$ 799

iPhone Air : US$ 999

iPhone 17 Pro : US$ 1,099

iPhone 17 Pro Max: US$ 1,199

Según lo adelantado por Maximstore, uno de los revendedores oficiales, la llegada a Argentina está prevista para finales de octubre, con un valor inicial del modelo base cercano a los $1.900.000.

Sin embargo, muchos adelantaron que podrían viajar hacia Estados Unidos y comprarlo en aquel país, lo que indicaría un ahorro significativo de $400.000 al pagarlo en dólares.