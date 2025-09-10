Dua Lipa sorprende al mostrar cómo usa el nuevo iPhone 17 en su Radical Optimism Tour

Dua Lipa tomó el nuevo iPhone 17 y mostró cómo lo usa en medio de su Radical Optimism Tour, dejando en claro que la tecnología también forma parte de su puesta en escena. La cantante fue una de las primeras en probar el dispositivo y lo aprovechó para grabar y compartir momentos únicos con sus seguidores.

El público se sorprendió al ver fragmentos de su gira registrados con una calidad impactante, que dieron la sensación de estar en primera fila sin importar la distancia. Dua Lipa siempre innova en la manera de acercarse a sus fans y esta vez eligió hacerlo con el teléfono en su propio show .

En las redes sociales aparecieron videos y fotografías tomadas con el iPhone 17, que mostraron no solo la potencia de la cámara, sino también la creatividad de la artista. No se limitó a selfies ni a retratos espontáneos, sino que llevó el dispositivo al escenario para darle un papel protagonista en sus presentaciones.

Los fans reaccionaron con entusiasmo y destacaron lo natural que se vio a Dua usando la tecnología sin que pareciera un elemento ajeno a su estilo. La cantante convirtió un simple recurso en un puente directo con la audiencia, logrando que cada publicación generara millones de interacciones en cuestión de horas.

El iPhone 17 se volvió un aliado inesperado en esta gira, sumando cercanía a cada ciudad que visita. Mientras otros artistas prefieren mantener la distancia, Dua Lipa apostó por mostrar fragmentos íntimos, desde la preparación en camerinos hasta instantes de adrenalina antes de subir al escenario.