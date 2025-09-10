Los nutrientes que faltan si notas que tu cabello se cae sin parar
Con estos nutrientes el cabello encuentra la energía que necesita para estar fuerte y sano. La estrategia es adoptar hábitos.
La caída del cabello tiene causas más complejas de lo que la mayoría imagina y no siempre depende de la genética. El estado del pelo está ligado a lo que recibe el cuerpo como combustible. Cada folículo necesita nutrientes específicos y una buena dieta es posible.
El cabello necesita de estos nutrientes
El hierro es uno de los primeros nutrientes. Su tarea es asegurar que el oxígeno llegue a la raíz, porque sin oxígeno no hay energía suficiente para mantener la fase de crecimiento. Una deficiencia de hierro suele reflejarse en cansancio y también en un pelo que se vuelve frágil y se desprende con facilidad.
El zinc es otro nutriente que participa de forma silenciosa pero crucial. Activa las enzimas responsables de producir queratina y colágeno, dos componentes básicos de la fibra capilar. Cuando falta zinc, la estructura pierde solidez y el cabello se rompe antes de alcanzar su largo natural. Además, este mineral interviene en la reparación de tejidos.
La vitamina D no se queda atrás en importancia. Es la chispa que enciende los genes encargados de mantener activo el folículo. Sin niveles adecuados, el ciclo de crecimiento se interrumpe y más cabellos entran en fase de reposo, lo que se traduce en una caída mayor. Bastan minutos de exposición solar para favorecer su síntesis.
La proteína de calidad es otro pilar fundamental. Los folículos están formados por células que necesitan aminoácidos como materia prima. Si la dieta es pobre en proteína, el cabello carece de recursos básicos para regenerarse. Pescados, legumbres, huevos y semillas ofrecen el aporte necesario para sostener una melena saludable desde dentro hacia fuera.