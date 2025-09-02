Calendario lunar de septiembre: los mejores días para cortar tu cabello

Cortar el cabello siguiendo las fases del calendario lunar es un hábito que miles de personas practican para estimular el crecimiento, ganar volumen o fortalecerlo. Septiembre trae fechas especiales que prometen buenos resultados si decides probar esta tradición milenaria que se mantiene.

El 7 de septiembre la luna estará llena, y este es considerado el día de mayor fuerza lunar. Un corte en esa jornada se asocia con un crecimiento más rápido y vigoroso. Quienes buscan ver resultados en poco tiempo suelen elegir esta fecha para renovar su look, confiando en la energía que irradia la luna llena.

Otra fase interesante llega el 21 de septiembre, cuando la luna será nueva. Este no es un día recomendado para tijeras, sino para cuidar y nutrir el cabello. Mascarillas profundas, aceites capilares e hidratación intensa encuentran en esta fecha el momento ideal para reforzar el pelo desde la raíz y devolverle brillo natural.

El mes cierra con el 30 de septiembre en cuarto creciente. Esta fase es considerada una etapa de expansión, lo que la convierte en una oportunidad para quienes desean más volumen y fuerza en su melena. Cortar en este día se asocia con un crecimiento más abundante, perfecto para quienes sueñan con un cabello más denso.

Seguir estas fechas es un momento de conexión con los ritmos de la naturaleza y contigo misma. Notarás los resultados. Además un cambio para recibir una nueva temporada.