El secreto de un cabello fuerte no está en el champú

Un cabello fuerte nace en tu comida y no en el frasco de champú . Cada pelo refleja lo que tu cuerpo recibe semanas antes, y aunque las publicidades digan lo contrario, la verdadera fortaleza se construye desde dentro. La proteína es la protagonista, en especial la queratina, junto con minerales como hierro y zinc.

Cuando el pelo luce apagado o se cae con facilidad, muchas personas se apresuran a probar tratamientos costosos que solo actúan en la superficie. Sin embargo, la raíz del problema suele estar en la alimentación. El cuerpo necesita proteínas para fabricar queratina y sin ellas, ninguna crema hará milagros.

Con pequeños cambios en la dieta y hábitos saludables, se puede disfrutar de un cabello fuerte. Foto: Shutterstock

Un desayuno con huevos, vegetales de hoja verde y un puñado de frutos secos es un refuerzo para la salud del cabello . Estos alimentos aportan proteína y también vitaminas y minerales que participan en el crecimiento y la resistencia de cada hebra.

En el almuerzo y la cena conviene sumar carnes magras, pollo o pescado, siempre acompañados de vegetales frescos. Este tipo de combinación asegura un flujo constante de nutrientes que alimenta el cuero cabelludo desde dentro, logrando que el pelo se vea con más vida y menos frágil.

Estos alimentos son los que tienen más proteínas Foto: Shutterstock

El hierro es otro aliado fundamental, ya que una deficiencia provoca debilitamiento y caída. Las lentejas, las espinacas y los garbanzos aportan este mineral de forma natural, y cuando se combinan con alimentos ricos en vitamina C, la absorción mejora notablemente.

El zinc también cumple un papel esencial. Se encuentra en las semillas de calabaza, en los mariscos y en las carnes rojas de buena calidad. Una dieta equilibrada garantiza que este mineral esté disponible para mantener la densidad del cabello.

Más allá de las proteínas y los minerales, tomar agua es indispensable. Ayuda a que el cabello conserve elasticidad y brillo. Si al cuerpo le falta agua, el pelo será uno de los primeros en mostrar señales de resequedad y fragilidad.