El Gobierno quiere revivir el DNU 70-2023: Javier Milei busca blindar la reforma laboral ante la "policía de la constitucionalidad"

El gobierno de Javier Milei tiene una meta en la sanción de la nueva ley reforma laboral, la que, en los planes del oficialismo, debería ser sancionada antes que termine el 2025, y durante el período de extraordinarias de este ejercicio comienza el 10 de diciembre. Si esto no ocurriera, la idea libertaria es que en la segunda quincena de enero el tratamiento esté encaminado y a punto de aprobarse.

Dentro del objetivo de Javier Milei y sus colaboradores está impulsar la reforma laboral tomando como base el texto que ya intentó instrumentarse a través del DNU 70/2023 (firmado el 20 de diciembre de ese año). Este articulado, que constituyó el Título IV de dicho decreto, provenía de la primera versión de la Ley Bases I, la cual fue rechazada en la Cámara de Diputados el 6 de febrero de 2024.

Sin embargo, la Justicia en diferentes momentos fue suspendiendo la aplicación de todo lo que tenga que ver con modificaciones en el régimen laboral vigente en la Argentina, bajo el argumento jurisprudencial que los cambios propuestos por el Gobierno deben ser sancionados por ley y no modificados por un decreto. Lo que busca ahora Milei y su gente es que la nueva ley incorpore la mayoría del articulado incluido en aquel fallido proyecto y antes en el DNU, para que tengan toda la fuerza institucional posible para que la Justicia no actúe como "policía de la constitucionalidad".

¿Cuál es el DNU 70-2023? Aquel mega decreto de desregulación económica firmado por Milei incluía, en ese título IV, a los artículos 53 al 97, donde se exponía todo el decálogo de cambios estructurales en el mercado de trabajo; sobre la base de la actividad que el luego ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había preparado antes de convertirse en colaborador del Presidente. Ese DNU, firmado en diciembre del 2023, declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. El mismo incluyó cambios en la legislación laboral con el objetivo teórico de fomentar el trabajo registrado en el país.

Sin embargo, la Justicia le hizo frente a la decisión oficial, y comenzó a bombardear la legalidad de los cambios a través de diferentes fallos de magistrados de los fueros laborales. En un fallo de primera instancia, la jueza Liliana Rodríguez Fernández había declarado la invalidez de los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97. Luego la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo amplió en enero del 2024 la inconstitucionalidad a todo el listado; con lo que en materia laboral, el DNU está hoy suspendido. La argumentación de la cámara de segunda instancia es que no se aplicará hasta que suceda alguna de dos cosas: o que defina la Corte Suprema de Justicia (no lo tiene en sus planes para este año) o que los cambios se reglamenten a través de una ley; y no vía decreto temporal. Ante el panorama, y tomando esta segunda opción, es que el Ejecutivo quiere avanzar en la nueva legislación, incluyendo aquellos artículos fallidos del DNU 70’ 2023.