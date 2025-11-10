Abrió el primer local de Decathlon, el gigante de ropa deportiva: fiebre de ventas

De la mano del Grupo One, Decathlon , la tienda de deportes más grande del mundo, inauguró su primer local en la Argentina. Con una inversión que supera los US$100 millones en los próximos cinco años, que incluirá la creación de cerca de 750 empleos directos, proyectan abrir veinte locales más en los próximos meses.

La apertura contó con la visita de más de 10.000 personas en la nueva tienda en Vicente López y se convirtió en la de mayor volumen de ventas en toda América por unas horas, e incluso número uno en ventas a nivel mundial durante el fin de semana.

Las filas comenzaron incluso por la tarde del día anterior de la apertura y, para las 9 de la mañana, ya superaban las 3.000 personas, reflejando la expectativa y el entusiasmo por la llegada de la marca al país.

Con un aforo para 700 personas, la tienda mantuvo una fila constante de ingreso durante toda la jornada, reflejo del enorme interés que generó la llegada de la marca al país.

El local está ubicado en el complejo Al Río, en Vicente López y cuenta con 3.000 m2. Ofrece los mismos productos que se venden en Europa y en el resto del mundo, incluyendo marcas propias de la compañía como Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma, Kipsta, entre otras. Además, a través del canal online, los argentinos tendrán acceso al 100% de la oferta de productos.

Desde la empresa señalan que "la tienda invita a los visitantes a descubrir y disfrutar todas las marcas y categorías deportivas que ofrece Decathlon. Más que una apertura, se trata de una experiencia en deporte, contando con más de 5.000 productos multideportes, desde running, deportes colectivos, montaña, acuáticos, entre otros".

"Estamos muy contentos con la participación que logramos en esta primera inauguración. Confiamos en este proyecto desde el primer día, y el entusiasmo de la gente lo reafirmó. Con una propuesta centrada en la calidad, la innovación, la sustentabilidad, el servicio y la accesibilidad, buscamos transformar la manera en que millones de argentinos viven y disfrutan la actividad física”, comentó Francisco Tedin, COO de Decathlon Argentina.

Magela Méndez, gerente comercial de Decathlon destacó que “esta apertura representa un paso estratégico fundamental para la compañía. El gran recibimiento del público demuestra que los argentinos están listos para compartir la pasión que impulsa a Decathlon: hacer que la práctica deportiva sea accesible para todas las personas y acompañarlas en cada etapa de su experiencia”.

Decathlon nació en 1976 en la ciudad francesa de Englos. Desde el comienzo tuvo el objetivo de ser una marca útil para las personas y el planeta, con la misión de ”mover a las personas a través de las maravillas del deporte”. El local de Al Río se suma a las más de 1.750 tiendas que tiene Decathlon en diversos países del mundo.