A cuánto cotiza el dólar este lunes, tras las definiciones de Luis Caputo sobre las bandas

Luego de un intenso fin de semana, el lunes el dólar abrió los mercados cambiarios con mucha calma. Este nulo movimiento de la divisa norteamericana se dio luego de las definiciones de Luis Caputo a inversionistas sobre el sistema de bandas cambiarias.

El dólar oficial cerró hoy en $1.395 para la compra y $1.445 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin registrar cambios con relación a su último cierre.

De esta manera, inicia la semana sin variaciones en su precio y continúa por debajo de los $1.450, según lo difundido por la entidad financiera que conduce Daniel Tillard.

En las últimas horas, el ministro de Economía ratificó el sistema de bandas cambiarias negando un ajuste sobre ellas y llevando calma a los inversionistas del círculo rojo.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.445 y $1.450 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

Dólar 31.jpg El dólar blue sigue por debajo del dólar oficial este lunes.

El dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, con una suba de 0,7% en la jornada. Este lunes aumentó $10.

El dólar mayorista cerró en $1.447,5 y no registró variaciones en la primera rueda hábil, quedando a más de $52 del techo cambiario (actualmente en $1.500,99).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,29% hasta $1.455, y el CCL (Contado Con Liquidación) hizo lo mismo un 0,1% hasta los $1.473,2.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$40.260 millones, al desprenderse de US$796 millones debido a un pago de vencimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI).