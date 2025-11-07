El dólar se desplomó en el cierre de la semana y bajó $30

Luego de un feriado cambiario en los bancos de todo el país, el dólar oficial se despertó este viernes con una contundente baja para terminar una semana en la que reafirmó la misma tendencia. De esta forma, la moneda estadounidense sigue flotando en el mercado.

El dólar oficial cerró hoy en $1.395 para la compra y $1.445 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $30 respecto del último cierre.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, con una baja del 2,1% en la jornada.

El mayorista se ubicó en $1.447,5, sin registrar cambios en su cotización y quedando a $52 del techo cambiario ($1.499,5).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 1,2% hasta $1.462,23, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso del 0,7% hasta los $1.482,45.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$41.013 millones. El jueves no hubo actividad en los bancos debido al Día del Bancario.