¿Más dólares bajo el colchón?: a dónde fueron las divisas que compraron los argentinos previo a las elecciones

La demanda de dólares por parte de ahorristas en la previa electoral estuvo en niveles récord. Los d epósitos en dólares subieron US$1.170 millones en octubre y alcanzaron un stock de US$35.153 millones.

De acuerdo a un informe de LCG, la contracara de la suba de los depósitos en dólares fue la reducción de los depósitos en pesos. Medidos contra el 30/9, el desarme de tenencias en pesos fue por US$1.700 millones.

Es decir, la gran parte se mantuvo dentro del sistema financiero, los US$1.170 millones que engrosaron los depósitos en moneda extranjera. En tanto, solo cerca US$500 millones habrían ido al colchón de los argentinos.

"Así, podría pensarse que la mayor parte de la dolarización de cartera se mantuvo dentro del sistema. Más allá de la demanda de cobertura típica del período pre electoral, la percepción de un riesgo sistémico esta vez fue menor al de otros episodios de fuerte dolarización", señaló el informe de la consultora.

Los depósitos en pesos cayeron 1,2% en términos reales en octubre, contrarrestando la suba del mes de septiembre (+1,1%). La baja se explicó por la caída de los depósitos a plazo (-2,3%), que bajaron ante la incertidumbre electoral luego de 8 meses al alza.

Hacia adelante

La consultora resaltó que hacia adelante las menores expectativas de devaluación tras las elecciones traccionarán un inferior aumento de los depósitos en dólares y, por ende, un freno en la caída de depósitos en pesos. A su vez, las nuevas colocaciones de Obligaciones Negociables (ONs) por parte de empresas de mayor envergadura podrían funcionar como un sustituto de depósitos dolarizados.

LCG-depósitos-en-dólares

"Expectativas de devaluación más bajas habilitan el desarme de la represión financiera que vino operando en los últimos meses. Las tasas empezaron a reducirse, impulsadas también por la decisión de no renovar el 100% de los vencimientos en la última licitación de deuda del Tesoro, lo que implicó la inyección de liquidez por casi $ 5 billones", señaló el estudio de LCG.

Y agregó: "Aún convergiendo a la baja, entendemos que las tasas seguirán siendo positivas en términos reales, lo que seguramente incentive las colocaciones a plazo en moneda nacional (en caso de que las expectativas de depreciación estén acotadas)".

Récord histórico de compras de dólares

Las personas compraron en septiembre US$ 5.080 millones, un récord histórico para la adquisición de billetes en moneda norteamericana. Es el valor más alto al menos desde 2002, que se tienen datos del Banco Central (BCRA).

Desde el levantamiento parcial del cepo, por mediados de abril, los atesoramientos en dólares ascienden a US$ 17.636 millones.

Si a la compra de personas se le suman la adquisición de empresas y los giros a cuentas en el exterior, es decir, lo que se denomina formación de activos externos (FAE), el saldo neto por parte del sector privado fue negativo en US$6.577 millones, el monto más elevado desde la existencia del MULC, señalaron desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Y en el acumulado del año asciende a US$ 24.495 millones, muy superior a los desembolsos recibidos del FMI por US$14.000 millones.