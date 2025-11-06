Wall Street: las acciones argentinas caen hasta 7% y los bonos cotizan en rojo

En la plaza local, el Merval se toma un respiro del rally post electoral y opera en baja. El mayor índice bursátil del mercado argentino viene de dos cierres consecutivos en caída.

Las acciones argentinas suben en el "overnight" de Wall Street.

Luego del rally post electoral, los activos argentinos se toman un respiro en Wall Street. Los bonos en Nueva York cotizan en rojo este jueves, traccionados por el Global 2046 (-0,7%). En tanto, los ADRs operan con retrocesos de hasta un 7%.

Mientras que el riesgo país cerró ayer en los 621 puntos básicos. De esta manera, el índice que elabora el JP Morgan se ubicó en su valor más bajo en nueve meses.

Acciones En la plaza local, el Merval se toma un respiro tras el rally post electoral. Este jueves, opera con una baja de 2,5% y extiende la tendencia bajista luego de cerrar con caídas las últimas dos jornadas consecutivas.

El Merval obtuvo ganancias del 51,4% en la semana posterior a las elecciones medido en dólares y del 74,5% durante todo octubre.

En el panel líder, las acciones operan en su mayoría con bajas. Los títulos de los bancos traccionas hacia abajo, con Supervielle (-4,9%) y BBVA (-4,9%).