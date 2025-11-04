Los bonos suben en Wall Street mientras que las acciones caen
Despúes del rally post electoral que lo llevó a tocar un récord nominal histórico, el Merval se toma un respiro.
Luego de seis ruedas de euforia, las acciones caen hasta 3,6% en Wall Street, mientras que los bonos suben hasta 1,6% y extienden el rally que comenzó tras la victoria del Gobierno en las elecciones.
En la plaza local, las acciones del panel líder operan con mayorías en baja, traccionadas por BBVA (-4,5%).
Te Podría Interesar
Los bonos bajo legislación local suben hasta 0,5% , como el Global 2030.
Wall Street
Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operan con caídas generalizadas, traccionadas por Globant que cae 3,6%.
Mientras que los bonos en Nueva York operan mixtos.
Merval
El Merval revierte la tendencia bajista en la apertura de este martes y sube 1%.
El Merval obtuvo ganancias del 51,4% la semana pasada medido en dólares y del 74,5% durante todo octubre.
A cuánto cotiza el dólar
En el mercado cambiario, el dólar minorista se vende a $1.490 en la pantalla del Banco Nación.