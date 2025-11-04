Última audiencia de la conciliación obligatoria con los sindicatos aceiteros para evitar un nuevo paro

La Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) convocó a los sindicatos a alcanzar un acuerdo salarial en la audiencia final de conciliación obligatoria programada para mañana.

La Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) convocó a los sindicatos a alcanzar un acuerdo salarial en la audiencia final de conciliación obligatoria programada para mañana. Los aceiteros advirtieron que la falta de un acuerdo podría derivar en un nuevo paro que afectaría gravemente a toda la cadena productiva.

La postura de los aceiteros En sus redes sociales, la CIARA afirmó que ofreció y seguirá ofreciendo cubrir la inflación basada en el índice del INDEC. Ya se otorgó un aumento del 20% y se comprometieron a otorgar un porcentaje adicional para cubrir el índice de inflación previsto hasta diciembre inclusive.

Por otro lado, la industria instó a los sindicatos a tener "intenciones reales de acordar mañana y evitar paros que perjudicarán tanto a la industria como a los trabajadores directos, los de otros gremios concurrentes y sus familias".

El estado de la negociación El conflicto salarial involucra a la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) y al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo.

Hace un par de semanas, la falta de acuerdo salarial llevó a los gremios a iniciar una huelga, la cual fue rápidamente interrumpida por la Secretaría de Trabajo mediante una conciliación obligatoria.