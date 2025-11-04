Atención monotributistas: el trámite de ARCA que se puede hacer desde el teléfono

ARCA confirmó que se pueden generar remitos de forma digital directamente desde un celular, sin tener que usar comprobantes en papel.

Monotributistas pueden acceder a esta función clave de ARCA.

La Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA) implementó una nueva herramienta que permite a los monotributistas emitir remitos digitales desde el celular, reemplazando al antiguo comprobante en papel. Esta medida busca simplificar los trámites y agilizar el transporte de mercaderías en todo el país.

El remito digital es un documento electrónico que acredita el traslado legal de bienes y sirve como comprobante de entrega entre el emisor y el destinatario. Tiene la misma validez que el remito físico, pero se genera y almacena de manera online, lo que facilita su control y reduce el uso de papel.

Este comprobante cumple dos funciones esenciales:

Certifica que el transporte de los productos está debidamente autorizado.

Sirve como constancia de que el destinatario recibió los bienes. Qué datos debe incluir en ARCA Para ser válido, el remito digital debe contener la siguiente información:

Fecha de emisión.

Datos completos del emisor (nombre, CUIT y domicilio).

Datos del receptor.

Descripción detallada de los bienes transportados (cantidad, tipo y características).

Lugar de origen y destino del traslado.

Número de remito y Código de Autorización (CAI). Cómo generar el remito desde el celular El procedimiento se realiza a través del Facturador móvil de ARCA, una plataforma online que no requiere descarga de aplicación. Los pasos son simples: