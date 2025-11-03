Monotributo ARCA: cómo quedan las categorías y cuándo vence el pago en noviembre
ARCA confirmó los valores vigentes del monotributo para noviembre y recordó las fechas clave de pago y recategorización.
Los monotributistas ya pueden consultar los valores vigentes para noviembre de 2025, establecidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a la AFIP. Según informó la entidad, las escalas actuales se mantienen sin modificaciones y seguirán vigentes hasta febrero de 2026.
Monotributo noviembre 2025: montos actualizados
En agosto, ARCA aplicó la actualización semestral prevista por ley, que ajusta los topes de facturación y las cuotas del régimen simplificado de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La medida busca dar previsibilidad a los contribuyentes y mantener la estabilidad del esquema fiscal hasta la próxima recategorización, prevista para enero de 2026.
Categorías vigentes:
- A: $37.085,74
- B: $42.216,41
- C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)
- D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)
- E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)
- F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)
- G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)
- H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)
- I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)
- J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)
- K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)
Próximo vencimiento
El pago del monotributo correspondiente a noviembre vence el jueves 20, como es habitual. Cumplir en término permite mantener la cobertura previsional, la obra social y el acceso a beneficios fiscales.