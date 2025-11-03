Monotributo ARCA: cómo quedan las categorías y cuándo vence el pago en noviembre

ARCA confirmó los valores vigentes del monotributo para noviembre y recordó las fechas clave de pago y recategorización.

ARCA confirmó que las escalas del monotributo seguirán sin cambios hasta febrero de 2026. Foto: Walter Moreno/MDZ

Los monotributistas ya pueden consultar los valores vigentes para noviembre de 2025, establecidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a la AFIP. Según informó la entidad, las escalas actuales se mantienen sin modificaciones y seguirán vigentes hasta febrero de 2026.

Monotributo noviembre 2025: montos actualizados En agosto, ARCA aplicó la actualización semestral prevista por ley, que ajusta los topes de facturación y las cuotas del régimen simplificado de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La medida busca dar previsibilidad a los contribuyentes y mantener la estabilidad del esquema fiscal hasta la próxima recategorización, prevista para enero de 2026.