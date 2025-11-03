Presenta:

Monotributo ARCA: cómo quedan las categorías y cuándo vence el pago en noviembre

ARCA confirmó los valores vigentes del monotributo para noviembre y recordó las fechas clave de pago y recategorización.

ARCA confirmó que las escalas del monotributo seguirán sin cambios hasta febrero de 2026. Foto: Walter Moreno/MDZ

Los monotributistas ya pueden consultar los valores vigentes para noviembre de 2025, establecidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a la AFIP. Según informó la entidad, las escalas actuales se mantienen sin modificaciones y seguirán vigentes hasta febrero de 2026.

Monotributo noviembre 2025: montos actualizados

En agosto, ARCA aplicó la actualización semestral prevista por ley, que ajusta los topes de facturación y las cuotas del régimen simplificado de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La medida busca dar previsibilidad a los contribuyentes y mantener la estabilidad del esquema fiscal hasta la próxima recategorización, prevista para enero de 2026.

Los montos actualizados por categor&iacute;a contin&uacute;an vigentes desde agosto, tras el ajuste por IPC aplicado por el nuevo ente recaudador. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Los montos actualizados por categoría continúan vigentes desde agosto, tras el ajuste por IPC aplicado por el nuevo ente recaudador. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Categorías vigentes:

  • A: $37.085,74
  • B: $42.216,41
  • C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)
  • D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)
  • E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)
  • F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)
  • G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)
  • H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)
  • I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)
  • J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)
  • K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)

Próximo vencimiento

El pago del monotributo correspondiente a noviembre vence el jueves 20, como es habitual. Cumplir en término permite mantener la cobertura previsional, la obra social y el acceso a beneficios fiscales.

